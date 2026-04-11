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मायावती का सपा पर तीखा हमला: दलित महापुरुषों के नाम बदलना क्या यही है मिस्टर PDA ?

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दलित महापुरुष ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी और उनके PDA पर निशाना साधा है. मायावती ने कहा है कि अपना सरकार के समय जिन नगरों के नाम उन्होंने दलित महापुरुषों के नाम पर रखे थे सपा ने वे सारे नाम बदल दिए. क्या यही PDA है.









सोशल मीडिया पर मायावती ने लिखा है कि देश में सामाजिक परिवर्तन के पितामह के रूप में प्रसिद्ध ’बहुजन समाज’ में अति-पिछड़े वर्ग में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले को आज उनकी जयंती पर मेरे व बी.एस.पी. की ओर से भी शत्-शत् नमन व अपार श्रद्धा सुमन अर्पित. ख़ासकर शिक्षा के माध्यम से स्त्री/नारी शक्ति के प्रणेता के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है.





उन्होंने लिखा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के शब्दों में ’’विद्या बिना मति गयी, मति बिना नीति गयी। नीति बिना गति गयी, गति बिना वित्त गया। वित्त बिना शुद्र हताश हेये, और गुलाम बनकर रह गये।’’ अर्थात यह सब कुछ शिक्षा के अभाव में हुआ और इसीलिये आगे चलकर परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर ने इनसे प्रेरित होकर शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया.