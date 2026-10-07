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पीएम मोदी के संसदीय जीवन के 25 वर्ष पूरे, पटना में निकली भव्य 'सेवा ज्योति यात्रा'

पटना में बीजेपी की ज्योति यात्रा ( ETV Bharat )

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन के 25 साल पूरे होने पर बिहार के पटना में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. यह यात्रा शहर के ज्योति चौक (मीठापुर ब्रिज) से तारामंडल, हड़ताली मोड़, गांधी मैदान, इस्कॉन टेंपल से आर ब्लॉक तक निकाली गई.