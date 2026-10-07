पीएम मोदी के संसदीय जीवन के 25 वर्ष पूरे, पटना में निकली भव्य 'सेवा ज्योति यात्रा'
पटना में पीएम मोदी के संसदीय जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. रिपोर्ट-रंजीत कुमार
Published : October 7, 2026 at 7:15 PM IST
पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन के 25 साल पूरे होने पर बिहार के पटना में सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई. यह यात्रा शहर के ज्योति चौक (मीठापुर ब्रिज) से तारामंडल, हड़ताली मोड़, गांधी मैदान, इस्कॉन टेंपल से आर ब्लॉक तक निकाली गई.
डिजिटल माध्यम से संबोधन
इससे पहले नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, सांसद, विधायक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी ऊर्जा के साथ लग जाने का संदेश दिया. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने तमाम कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई.
गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ शंभू ने बताया कि सेवा ज्योति यात्रा का संदेश सेवा, राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत से जुड़ा था. ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ कार्यक्रम गांधी मैदान में भाजपा का बड़ा आयोजन रखा गया. इसमें बिहार की कला-संस्कृति, रंगोली, स्थानीय उत्पाद, खान-पान, उद्यमिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहीं.
पीएम ने जनता को ईश्वर बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय उन्होंने नहीं सोचा था कि संसदीय जीवन में 25 साल पूरे होंगे. इसे उन्होंने जनता के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि आज वह जहां हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जनता-जनार्दन का है. उन्होंने जनता को ईश्वर का रूप बताया.
2047 तक विकसित भारत करने का लक्ष्य
पीएम ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि एक मिशन के लिए समर्पित किया है. जिन्होंने उन्हें जिताया, उन्होंने विनम्र रहना सिखाया और जिन्होंने गिराया, उन्होंने दोबारा खड़ा होना सिखाया. आलोचकों ने आत्ममंथन का अवसर दिया. मोदी ने कहा कि, "देश को 2047 तक विकसित, आत्मनिर्भर और दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है. यह आराम करने का समय नहीं, बल्कि खुद को राष्ट्र निर्माण में खपा देने का समय है."
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ शंभू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय जीवन 25 साल का हो गया है. शायद ही देश में ऐसा कोई नेता होगा, जिसने 25 साल तक लगातार राज्य और देश की सेवा की हो. नरेंद्र मोदी भारत को विकसित बनाने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं.
"हम प्रधानमंत्री के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं और 2047 तक भारत कैसे विकसित हो, इस सपने को सच करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं." -सिद्धार्थ शंभू, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी
रवि शंकर प्रसाद ने की सराहना
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय जीवन शानदार और बेदाग रहा है, उनके 25 साल को हम लोग प्रेरणा के रूप में लेते हैं. जिस तरीके से उन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया है, वह हम लोगों को खूब प्रेरित करता है.
"जिलों में मशाल स्थापित किए जा रहे हैं. मशाल से निकलने वाली रोशनी हम लोगों को प्रेरित करती रहेगी. हम लोग प्रधानमंत्री के काम और 25 साल पूरा करने पर प्रेरित हैं." -रविशंकर प्रसाद, बीजेपी सांसद
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