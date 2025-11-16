ETV Bharat / state

ज्योति सिंह तीसरे स्थान पर लेकिन बनीं काराकाट की टॉप निर्दलीय! राजनीति छोड़ने को लेकर दिया बड़ा बयान

ज्योति सिंह ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रोहतास जिले की सात विधानसभा सीटों पर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए. एनडीए ने जिले में छह सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया, जबकि महागठबंधन को महज एक सीट पर संतोष करना पड़ा. काराकाट विधानसभा सीट इस चुनाव की सबसे हॉट सीट बनकर उभरी, जहां भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान संभाला था. ज्योति सिंह बनीं सबसे ज्यादा वोट पाने वाली निर्दलीय!: हार के बावजूद ज्योति सिंह सुर्खियों में बनी रहीं. उन्हें 23,469 वोट मिले, जो काराकाट में किसी भी निर्दलीय उम्मीदवार को मिले सबसे ज्यादा वोट हैं. मात्र 20 दिनों के प्रचार में इतने वोट हासिल करना ज्योति की लोकप्रियता का प्रमाण है. वे काराकाट की जनता की 'बेटी' बनकर उभरीं. राजनीति छोड़ेंने को लेकर ज्योति सिंह (ETV Bharat) राजनीति में बने रहने का ऐलान: हार के बाद मीडिया से बातचीत में ज्योति सिंह ने साफ कहा कि वे राजनीति नहीं छोड़ेंगी. उन्होंने कहा, "काराकाट की बेटी बनकर जनता की सेवा करती रहूंगी." राजनीति छोड़ने की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार जताया. "काराकाट की जनता ने मुझे भरपूर प्यार-आशीर्वाद दिया है. इसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी. काराकाट की बेटी हूं, बेटी बनकर यहां की जनता की हमेशा सेवा करती रहूंगी."-ज्योति सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी, काराकाट विधानसभा सीट