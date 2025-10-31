ETV Bharat / state

वोटकटवा कहने पर भड़कीं ज्योति सिंह, मनोज तिवारी को दिया करारा जवाब

काराकाट से स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय मैदान में हैं. मनोज तिवारी ने उन्हें वोटकटवा कहा था. इसपर उन्होंने जवाब दिया है.

Bihar Election 2025
ज्योति सिंह (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read
रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. ऐसे में रोहतास जिले की काराकाट विधानसभा सीट हॉट सीट में तब्दील होती जा रही है. इस सीट से भोजपुरी फिल्मों के चर्चित अभिनेता 'पावर स्टार' पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतर चुकी हैं. वहीं, इस सीट से जेडीयू के सांसद महाबली सिंह चुनावी मैदान में हैं. दूसरी ओर, महागठबंधन ने माले के प्रत्याशी अरुण सिंह को उतारा है. ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं.

'वोट कटवा' बयान पर ज्योति सिंह का करारा जवाब: दरअसल, भाजपा नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने मनोज तिवारी के उस बयान का करारा जवाब दिया है, जब एनडीए उम्मीदवार के प्रचार में शामिल होने आए दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने ज्योति सिंह को 'वोट कटवा' बता डाला था. पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने मनोज तिवारी को आईना दिखाते हुए साफ कर दिया कि मनोज तिवारी आदरणीय हैं, बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमें 'वोट कटवा' कहा, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से हमें भेजा गया होता, तो किसी पार्टी की ओर से होते, न कि काराकाट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में होते.

ज्योति सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार (Etv Bharat)

ज्योति सिंह ने आगे कहा कि जिस तरह से काराकाट की जनता को मेरा आपार जन समर्थन मिल रहा है, ऐसे में एनडीए नेताओं के कलेजे पर सांप लोट रहा है. मनोज तिवारी सहित एनडीए के लोगों को काराकाट की जनता आगामी 14 नवंबर को जवाब देगी.

Bihar Assembly Election 2025
ज्योति सिंह (Etv Bharat)

वैवाहिक विवाद के बीच ज्योति सिंह का चुनावी एलान: ज्योति सिंह भोजपुरी के 'पावर स्टार' पवन सिंह की धर्मपत्नी हैं. हालांकि, इस दौरान चर्चित अभिनेता व गायक पवन सिंह से उनके वैवाहिक रिश्ते में दरार आ जाने के कारण उन्होंने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का एलान किया है और चुनावी रण में कूद पड़ी हैं.

Bihar Assembly Election 2025
ज्योति सिंह (Etv Bharat)

"काराकाट की जनता का मुझे भारी समर्थन मिल रहा है. एनडीए के नेताओं को अब घबराहट हो रही है. 14 नवंबर को जनता जवाब देगी." ज्योति सिंह, निर्दलीय उम्मीदवार, काराकाट

लोकसभा चुनाव में पति के लिए जोरदार प्रचार: लोकसभा चुनाव के दौरान ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के लिए काराकाट में जमकर जनसंपर्क अभियान चलाया था. वहीं, उन्होंने पवन सिंह के लिए आंचल फैलाकर वोट भी मांगे थे.

Bihar Assembly Election 2025
ज्योति सिंह (Etv Bharat)

काराकाट सीट का राजनीतिक इतिहास: काराकाट विधानसभा सीट से 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू के महाबली सिंह विजयी हुए थे, जिन्हें एनडीए का मजबूत चेहरा माना जाता है. वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई(एमएल) लिबरेशन के राजा राम कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, जो महागठबंधन के हिस्से के रूप में थे. इस बार माले के अरुण सिंह को महागठबंधन का टिकट मिला है, जो क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं. ज्योति सिंह की निर्दलीय उम्मीदवारी ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है, खासकर पवन सिंह के भाजपा से जुड़ाव के बावजूद. बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होंगे, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

TAGGED:

ज्योति सिंह
मनोज तिवारी को जवाब
MANOJ TIWARI
KARAKAT VIDHANSABHA SEAT
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

