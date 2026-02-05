ETV Bharat / state

ज्योति शर्मा एक मिसाल: स्कूल से वंचित और कमजोर बच्चों के जीवन में जगा रही हैं शिक्षा की अलख

ज्योति शर्मा अपने घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के बीच शाम को 2 घंटे का समय निकाल के बच्चों के लिए अपनी पाठशाला चलाती हैं. जगह का अभाव होने के चलते उन्होंने पांडव नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में मंदिर प्रबंधन कमेटी की अनुमति से मंदिर में ही पाठशाला शुरू की. ज्योति शर्मा ने बताया कि मेरी बेटी औटिस्म से पीड़ित है. जब बेटी छोटी थी और उसके ऑटिज्म के बारे में नहीं पता था तब मैं ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में पढ़ाती थी. मेरी बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ती थी. फिर धीरे-धीरे बेटी के ऑटिज्म की समस्या उभरी और फिर स्कूल वालों ने उसको स्कूल में पढ़ाने से मना कर दिया तो फिर मुझे एक झटका लगा और मैंने मन ही मन सोचा कि स्कूल बेटी को अपने यहां पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है मैं इसको घर पर ही पढ़ाऊंगी और इसको ऑटिज्म की बीमारी से भी दूर करूंगी.

नई दिल्ली: अगर जज्बा और लगन मन में है तो कोई भी मजबूरी या जिम्मेदारियां इस दिशा में आगे बढ़ने से किसी को रोक नहीं सकती. चाहे बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो व्यक्ति समाज सेवा के भाव को पूरा करने के लिए समय निकाल ही लेता है. इसी भाव के साथ स्कूल ना जा पाने वाले और अपने डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से स्कूल में दाखिला मिलने से वंचित बच्चों के जीवन में शिक्षा की अलख जगा रही हैं पांडव नगर की ज्योति शर्मा.

ज्योति शर्मा ने उसके बाद स्कूल की जॉब छोड़ दी और पूरा ध्यान बेटी पर देने लगी. फिर बेटी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो फिर मन में यह विचार आया कि बेटी तो औटिस्म की वजह से स्कूल नहीं जा सकती. लेकिन, ऐसे और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वह स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं. ऐसे बच्चों का मैं सहारा बनूंगी और किन्हीं कारणों से स्कूल से वंचित रहे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी. इसके बाद ज्योति शर्मा ने 2 साल पहले ही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया.

औटिस्म पीड़ित बेटी के लिए छोड़ी अपनी जॉब (ETV BHARAT)

झुग्गी बस्तियाों और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे ले रहे शिक्षा

ज्योति शर्मा के पास पढ़ने आने वाले बच्चों में झुग्गी बस्तियां, दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा चालक और सब्जी बेचने वालों सहित तमाम तरह के लोगों के बच्चे शामिल हैं. ज्योति शर्मा ने बताया कि इनमें 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनमें किसी का आधार कार्ड नहीं बना, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के नाम में गलती है. किसी के पास रेजिडेंस प्रूफ नहीं है. इसकी वजह से उनका स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया. ज्योति का मानना है कि कोई भी परिस्थितियां या समस्या हो बच्चों को शिक्षा से दूर नहीं रखना चाहिए. शिक्षा बच्चों का अधिकार है वो चाहे जैसे भी हो किसी न किसी तरीके से उनको शिक्षा मिलनी चाहिए. चाहे स्कूल में शिक्षा मिले या स्कूल के बाहर.

ज्योति शर्मा एक मिसाल (ETV BHARAT)

जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ने में तेज हो, दूसरे टैलेंट पर भी देना चाहिए ध्यान (ETV BHARAT)

वंचित और कमजोर बच्चों के जीवन में जगा रही हैं शिक्षा की अलख (ETV BHARAT)

ज्योति शर्मा का कहना है कि जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ने में ही तेज हो कुछ बच्चों का दिमाग एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की ज्यादा लगन होती है. बच्चे जिस गतिविधी में तेज होते हैं बच्चों के उसी टैलेंट को देखती हूं. फिर उसी हिसाब से उनको आगे बढ़ाती हूं. इन बच्चों में कुछ बच्चे पेंटिंग, सिंगिंग और अलग-अलग खेल में भी इंटरेस्ट रखते हैं. उनके अंदर इसके लिए टैलेंट भी है तो मैं उन बच्चों को उनके टैलेंट के अनुसार अपनी जान पहचान के दूसरे लोगों से जो उनके टैलेंट के हिसाब से क्लासेज तक पहुंचाती हूं, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलता है.ज्योति शर्मा ने बताया कि मैंने अपनी मेहनत के दम पर ही बेटी को भी सेटल किया है. औटिस्म से पीड़ित बेटी अब अपने कुछ दैनिक कार्यों को खुद से भी कर लेती है. उसकी देखभाल के लिए एक आदमी को घर पर रहना होता है तो उसमें ज्योति को बेटे से अब मदद मिल जाती है. पति नोएडा में नौकरी करते हैं. बेटा सुबह स्कूल चला जाता है तो घर पर रहकर बेटी की देखभाल करती हैंं. घर का काम करती हैं. जब बेटा स्कूल से आ जाता है तो शाम को फिर 4 बजे में अपनी पाठशाला चलाने के लिए राधा कृष्ण मंदिर में आ जाती हैं. 4 से 6 बजे तक मेरी पाठशाला चलती है, जिसमें डेली 20 से 25 बच्चे पढ़ने आते हैं. इनमें से 18 बच्चे रेगुलर हैं. ज्योति विद्या भारती के शाहदरा में संचालित बिरसा मुंडा संस्कार केंद्र से भी जुड़ी हैं. इस केंद्र के माध्यम से भी वह बच्चों को मदद दिलाती हैं.



डॉक्यूमेंट की समस्या का समाधान कर सरकारी स्कूल में कराती हैं दाखिला

ज्योति शर्मा ने बताया कि इनमें से जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट में समस्या होती है, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट की समस्या का समाधान करा के उनका सरकारी स्कूल में दाखिला कराने का भी हम प्रयास करते हैं. Body:स्कूल जाने वाले बच्चे जो कमजोर होते हैं जिन पर स्कूल में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, Conclusion:ऐसे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं, जो मां-बाप अपने बच्चों को बाहर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते ऐसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को हमारे पास भेजते हैं. हम उन बच्चों को भी पढ़ाते हैं.

ऑटिज्म से पीड़ित बच्ची को भी बनाया दैनिक कार्य के लिए सक्ष्म (ETV BHARAT)

