मिर्धा परिवार में समाधि स्थल को लेकर विवाद, ज्योति मिर्धा ने चचेरे भाई के खिलाफ दर्ज कराई FIR

विवाद की शुरुआत और आरोप: एसीपी रविंदर बोथरा ने जानकारी दी कि ज्योति मिर्धा की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्रेमप्रकाश ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट में आरोप है कि मनीष मिर्धा ने सूथला स्थित फार्म हाउस की जमीन पर गैरकानूनी तरीके से प्रवेश कर निर्माण कार्य शुरू किया और अतिक्रमण किया. यह विवाद खासकर 150 गज के एक हिस्से को लेकर है, जहां परिवार के पूर्वजों की समाधियां बनी हुई हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसीपी ने बताया कि मनीष मिर्धा पर अतिक्रमण का आरोप है और उन्होंने वहां कुछ स्ट्रक्चर भी बनाया है. पुलिस पूरी जांच कर रही है.

जोधपुर: राजस्थान की राजनीति में मशहूर नागौर के मिर्धा परिवार में पांच साल बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. इस बार विवाद जोधपुर स्थित मिर्धा फार्म हाउस में बने समाधि स्थल और संपत्ति के एक हिस्से को लेकर सामने आया है. पूर्व नागौर सांसद डॉ. ज्योति मिर्धा ने अपने चचेरे भाई मनीष मिर्धा (पूर्व सांसद भानुप्रकाश मिर्धा के पुत्र) पर अतिक्रमण और गैरकानूनी निर्माण का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है.

मनीष मिर्धा का पक्ष: दूसरी ओर, मनीष मिर्धा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ज्योति मिर्धा उनके पिता भानुप्रकाश मिर्धा की समाधि नहीं बनने देना चाहतीं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिता का निधन मात्र 14 दिन पहले हुआ था और उनकी इच्छा के अनुसार दादाजी नाथूराम मिर्धा की समाधि के पास ही उनकी समाधि बनाई जा रही थी, लेकिन ज्योति मिर्धा ने झूठा मामला दर्ज करवा कर निर्माण कार्य रुकवा दिया.

सुनिए क्या बोले मनीष मिर्धा (ETV Bharat Jodhpur)

मनीष ने लगाया आरोप: मनीष का कहना है कि 2004 में परिवार के बंटवारे के समय समाधि स्थल को न्यूट्रल रखा गया था और वहां जाने के लिए जगह छोड़ी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योति मिर्धा उस जमीन को बेचना चाहती हैं, लेकिन समाधियों के कारण बिक्री नहीं हो रही. यहां दादाजी नाथूराम मिर्धा, बड़ी दादीजी और उनके भाई रवि मिर्धा की समाधि भी बनी है. मनीष ने इसे "ओछी हरकत" करार दिया और कहा कि पुलिस ऊपर से दबाव में काम रोक रही है.

समाधि स्थल के बाहर तैनात पुलिस (ETV Bharat Jodhpur)

जानिए मिर्धा परिवार के बारे में: नाथूराम मिर्धा (कांग्रेस के दिग्गज नेता) के दो पुत्र थे- रामप्रकाश मिर्धा और भानुप्रकाश मिर्धा. रामप्रकाश की दो बेटियां- ज्योति मिर्धा और हेमश्वेता मिर्धा. भानुप्रकाश के तीन पुत्र- रवि मिर्धा, जिनकी समाधि यहीं है. मनीष मिर्धा और भास्कर मिर्धा. रामप्रकाश मिर्धा और उनकी पत्नी की समाधि यहां नहीं है. यह पहला मामला नहीं है. 2021 में भी ज्योति मिर्धा और उनकी बहन ने भानुप्रकाश मिर्धा, विजय पूनिया, उषा पूनिया समेत कई लोगों के खिलाफ संपत्ति विवाद में मुकदमा दर्ज कराया था. मनीष मिर्धा का दावा है कि वे सभी मामले कोर्ट में हार चुके हैं.