ETV Bharat / state

ज्योति मल्होत्रा जासूसी केस: हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका पर सुनवाई, रिकॉर्ड के साथ बुलाया जांच अधिकारी

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जासूसी केस में ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी.

Punjab Haryana High Court
Punjab Haryana High Court (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 29, 2026 at 7:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को जासूसी की आरोपी एवं इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने मामले के जांच अधिकारी को अगली सुनवाई (19 फरवरी) को कोर्ट में रिकॉर्ड के साथ पेश होने के आदेश दिए. ज्योति के वकील रविंद्र सिंह ढुल ने कहा कि मामले में ज्योति के खिलाफ दर्ज केस का कोई ठोस आधार नहीं है. उन्होंने कोर्ट से ज्योति की चेट का रिकॉर्ड तलब करने का भी आग्रह किया, जिस संबंध में कोर्ट ने जांच अधिकारी को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया.

मई 2025 से जेल में बंद है ज्योति: ज्योति मल्होत्रा जासूसी संबंधी गतिविधियों के आरोप में मई 2025 से जेल में बंद है. इसी मामले में जमानत के लिए उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. ये मामला मई 2025 की एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट रिपोर्ट से जुड़ा है. दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोप है कि ज्योति मल्होत्रा वर्ष 2023 में नई दिल्ली, पाकिस्तान उच्चायोग वीजा आवेदन के लिए गई. यहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई. इस दौरान ज्योति पर भारत संबंधी संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान करने का आरोप है. इसी कारण उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत केस दर्ज है.

दायर याचिका में खुद को ट्रैवल ब्लॉगर बताया: हाई कोर्ट में दायर याचिका में ज्योति मल्होत्रा ने स्वयं को एक प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर बताया है. याचिका में कहा है कि एक वह सार्वजनिक रूप से कंटेंट शूट कर उसे सार्वजनिक मंच पर अपलोड करती है. लेकिन इसे जासूस की संज्ञा देना अंतर्निहित रूप से अविश्वसनीय और निराधार है. ज्योति की ओर से दलील है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की आवश्यक शर्तें जैसे- प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना, स्कैच या मॉडल तैयार करना, किसी भी प्रकार से पूरी नहीं होती. इसके अलावा वकील ने हिसार के एसपी शशांक कुमार सवान के कथित सार्वजनिक बयान का भी हवाला दिया. इस बयान में कहा गया था कि ज्योति के पास किसी सैन्य संवेदनशील या रणनीतिक जानकारी तक पहुच नहीं पाई गई.

मुलाकात के बाद लागू बीएनएस की धारा जोड़ी: दायर याचिका में बीएनएस की धारा 152 को लागू किया जाना गलत बताया गया है. बताया गया कि कथित मुलाकात वर्ष 2023 में हुई, जबकि न्याय दंड संहिता बाद में लागू हुई थी. पुरानी धारा राजद्रोह (124-ए) की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही स्थगित की जा चुकी है. जबकि जांच रिकॉर्ड में ऐसे कोई फोन कॉल या मैसेज उपलब्ध नहीं, जो ज्योति के मोबाइल नंबर और पाकिस्तानी अधिकारी के मोबाइल नंबर के बीच किसी संपर्क की पुष्टि करें.

घर में बड़ों की देखभाल करने वाली अकेली: दरअसल, ज्योति की जमानत याचिका में कहा गया कि वो परिवार में उसके बुजुर्ग पिता और बीमार ताऊ की देखभाल करने वाली अकेली हैं, जबकि चाचा उम्र संबंधी कई बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी.

ये भी पढ़ें- दहेज के लालच में महिला कमांडो की हत्या, पति ने सोनीपत की काजल के सिर में मारा था डंबल, परिजनों ने बताई बर्बरता की कहानी

ये भी पढ़ें- पुलिस रिमांड पर AK-47 सप्लाई करने वाला आरोपी, पंजाब से युवक को प्रोडक्शन वारंट पर लाई सोनीपत एसटीएफ

TAGGED:

JYOTI MALHOTRA ESPIONAGE CASE
PUNJAB HARYANA HIGH COURT
ज्योति मल्होत्रा केस अपडेट
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट
JYOTI MALHOTRA CASE UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.