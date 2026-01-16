ऑस्ट्रिया में भारतीय खाना बनाना सीखा रहीं राजसमंद की ज्योति, कमाई से गांवों के स्कूलों को मुहैया करा रहीं सुविधाएं
20 साल में 24 स्कूलों को बनाया आत्मनिर्भर. हर साल छह लाख तक कर रहीं खर्च.
Published : January 16, 2026 at 7:49 PM IST
राजसमंद: राजसमंद की बेटी ज्योति कोठारी विदेश में पति दिलीप कोठारी के साथ व्यवसायिक जीवन में व्यस्त रहते हुए भी अपनी मातृभूमि से जुड़ाव नहीं भूली. दूर रहकर भी अपने जिले के उन बच्चों के भविष्य को संवारने का संकल्प लिया, जिनके लिए शिक्षा आज भी संघर्ष है. ज्योति ऑस्ट्रिया के प्राग में विदेशी नागरिकों को भारतीय व्यंजन बनाना सिखाती हैं और उससे होने वाली कमाई का पैसा राजसमंद के गोद लिए स्कूल व छात्रों पर खर्चती हैं.
बच्चों के बैग, जूते, कपड़े, किताबें और स्कूलों की बुनियादी जरूरतें जुटाती हैं. ज्योति के इस निस्वार्थ प्रयास ने औरों को भी प्रेरित किया. रोटरी क्लब प्राग के मिस्टर जेरी भी यहां आते हैं और ज्योति के पुण्य कार्य में सहभागी बनते हैं. ज्योति 20 साल में 24 स्कूलों को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं. वे हर साल छह लाख रुपए तक खर्च कर रही हैं. जिले में पीपरड़ा पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धानेला में विशेष कार्यक्रम हुआ.
इसमें धानेला व उपली वेर के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बैग, कॉपी, पेन, जूते-चप्पल, अलमारी, कुर्सी, टीवी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, संदूक आदि उपलब्ध कराई. विशेष समारोह के जरिए दोनों स्कूलों के लिए सुविधाएं जुटाईं. दोनों स्कूलों व छात्रों के लिए शैक्षिक व सह शैक्षिक सामग्री के लिए करीब छह लाख रुपए खर्च किए. संचालन दिनेश श्रीमाली ने और मुख्य अतिथि ज्योति कोठारी थीं. अध्यक्षता पूर्व प्रधान गुणसागर कर्णावट ने की. रोटरी क्लब प्राग के मिस्टर जैरी, सीता पालीवाल, गणेश पालीवाल, डॉ. महेंद्र कर्णावट,मधुसूदन शर्मा और कीर्ति आदि मौजूद थे.
पढ़ें: राजस्थान में सरकार शुरू कर रही 'चल विद्यालय', घुमंतू जाति के बच्चों को दिया जाएगा प्रवेश
ये सामग्री कराई उपलब्ध: 4 अलमारी, 15 बैंच, 2 टीवी, 2 हारमोनियम, 2 बड़ी जाजम, 20 दरी पट्टी, 4 शिक्षक के टेबल, 4 शिक्षक के कुर्सी, 7 पंखे, 2 कम्प्यूटर सेट, 2 प्रिंटर सेट, 12 कप सेट, 12 ग्लास सेट, 2 ट्राई सेट, 20 चार्ट, 2 फुटबॉल, 4 बैडमिंटन किट. दोनों स्कूल की रंगाई पुताई के लिए 15-15 हजार रुपए दिए.
स्कूल टॉपर को छात्रवृत्ति: ज्योति ने गोद लिए स्कूलों के टॉपर 19 विद्यार्थी दुर्गा गुर्जर, पिंकी भील, चेतन भील, महेंद्रसिंह, मुरली भील, दिनेश गुर्जर, भावना भील, यशस्वी भील, अशोक गुर्जर, खुशबू कंवर, वर्षा जाट, मयूरनाथ कालबेलिया, काजल भील, खुशी भील, डिम्पल जाट, नीकिता सुथार, हिमांशी जोशी, ईशा कड़ेचा, सुनील भील को 1000—1000 रुपए छात्रवृत्ति दी.
पढ़ें: राइजिंग समिट से पहले स्कूल शिक्षा के लिए हुए 12,000 करोड़ के MOU, कोलकाता से भी आएंगे 200 करोड़ : मदन दिलावर