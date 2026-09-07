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झालरापाटन नगर पालिका चुनाव: दिल्ली IIT की छात्रा के मैदान में उतरने से सुर्खियों में आया वार्ड 27

ज्योति दुआ आप से उम्मीदवार हैं, लेकिन पिता भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे. पिता पूर्व पार्षद भी हैं.

Ward election in the spotlight due to Jyoti Dua's candidacy.
ज्योति दुआ की उम्मीदवारी से सुर्खियों में वार्ड का चुनाव (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
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झालावाड़: जिले के झालरापाटन नगर पालिका का चुनाव सुर्खियों में है. यहां के वार्ड नंबर 27 से ज्योति दुआ आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है. ज्योति दिल्ली आईआईटी की छात्रा है. उनका परिवार सियासी पृष्ठभूमि से है. पिता पूर्व में भाजपा में विभिन्न पदों पर रहने के अलावा पार्षद भी रहे हैं.

इसलिए मैदान में उतरीं: आईआईटी छात्रा ज्योति दुआ ने कहा, कॉलेज करियर में गलत बातों का हमेशा विरोध किया. 'जहां मैंने पढ़ाई की एवं अपना बचपन गुजारा, वहां के कई लोगों को अपने काम के लिए सिस्टम से लड़ना पड़ता है. नगर पालिका में कई लोगों को छोटे काम के लिए फोन करने पड़ते हैं. ऐसे में सिस्टम सुधारने के लिए उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया'.

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वार्ड के लिए यह खाका बनाया: ज्योति ने बताया कि उनके पिता राजनीति में हैं, लेकिन 'मेरी विचारधारा को जिस पार्टी ने समझा, उन्होंने उससे चुनाव लड़ने का निर्णय लिया. वह आगे भी राजनीति में बनी रहेंगी'. ज्योति दुआ ने बताया कि उनके व्हाट्सएप पर फाइव लेयर अप तैयार किया है. इससे उनके वार्ड के लोग जो भी समस्या होगी, वह 24×7 उसे शेयर कर सकते हैं. उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा. दुआ ने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को सिस्टम से नाराजगी रहती है लेकिन राजनीति में आए बगैर सिस्टम नहीं सुधार सकते. हमें आमजन को राहत देने, उनके काम जल्दी होने के लिए सिस्टम में कुछ बदलाव लाने होंगे.

शानदार करियर सामने था: उन्होंने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में प्लेसमेंट के जरिए शानदार करियर सामने था, लेकिन उस राह को छोड़कर स्थानीय राजनीति में उतरने का फैसला किया. अब उनकी किस्मत वार्ड 27 के मतदाताओं के हाथ में है. दुआ IIT दिल्ली से अंतिम वर्ष में हैं. वे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों की पढ़ाई कर रही है.

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