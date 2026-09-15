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ज्योलिकोट दूषित पानी मामला, हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार, जानिए क्या कहा

हाईकोर्ट ने कहा अधिकारी ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील नहीं हैं.

NAINITAL HIGH COURT
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2026 at 6:38 PM IST

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Updated : September 15, 2026 at 7:52 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल के ज्योलिकोट क्षेत्र में दूषित पानी से बीमारी फैलने के मामले में फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, सीएमओ और जल संस्थान के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए. प्रशासन ने स्थिति सामान्य होने, टैंकरों से जलापूर्ति करने और जल स्रोतों के सैंपल सामान्य पाए जाने का दावा किया. हालांकि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट ने इन दावों की पोल खोल दी.

बोर्ड द्वारा वीरभट्टी, बेलुआखान, प्रेमा जगाती स्कूल और सरिताताल समेत 10 जगहों से लिए गए सभी सैंपल इंडियन ड्रिंकिंग वाटर लैब की जांच में फेल पाए गए. पानी में घातक बैक्टीरिया मिले. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में भी 5 में से 4 सैंपल फेल पाए गए. मंगलवार को खुर्पाताल क्षेत्र के निवासियों की ओर से भी एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया. जिसमें सरिता ताल के आसपास सीवर लाइन चोक होकर गन्दगी पेयजल स्रोतों व पेयजल लाइन से जुड़ने से क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशंका जताई गई है. जिसे कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया है.

मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने प्रदूषण बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में पानी दूषित पाए जाने पर कोर्ट ने उपस्थित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी ग्रामीणों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील नहीं हैं. एक माह पूर्व ग्रामीणों द्वारा बदबूदार पानी की शिकायत करने के बावजूद समय पर संज्ञान न लेने और संतोषजनक कदम न उठाने पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को पूरे मामले की सीधी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं. अगले सप्ताह तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जल जनित बीमारी रोकने के लिये किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

​कोर्ट के कड़े रुख के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी शामिल करने की बात कही है. स्वास्थ्य विभाग की सीएमओ को भी प्रभावित परिवारों की स्थिति पर अलग से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रभावित क्षेत्रों से तुरंत नए (फ्रेश) सैंपल लेने और प्रशासन को पूरे नैनीताल क्षेत्र की वाटर टेस्टिंग कराने के आदेश जारी किए हैं. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की गई है.

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Last Updated : September 15, 2026 at 7:52 PM IST

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