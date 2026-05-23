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ज्येष्ठ दशहरा 2026: आज रात से NH-9 पर रहेगा रूट डायवर्ट, हापुड़ की और व्यावसायिक वाहन प्रतिबंध

ट्रैफिक पुलिस द्वारा अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले रूट चेक करके निकले ताकि कोई असुविधा का सामना न करना पड़े.

गाजियाबाद में NH 9 पर रहेगा रूट डायवर्ट
गाजियाबाद में NH 9 पर रहेगा रूट डायवर्ट (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 2:38 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: ज्येष्ठ दशहरा पर्व के अवसर पर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गाजियाबाद में आज रात से ट्रैफिक डायवर्सन लागू हो जाएगा. गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि नेशनल हाईवे और प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो और आम लोगों को किसी प्रकार की सुविधा का सामना न करना पड़े.

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, गाजियाबाद से गढ़मुक्तेश्वर (जनपद हापुड़) की ओर जाने वाले सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए 23 मई 2026 की रात्रि 8:00 बजे से 26 मई 2026 को कार्यक्रम की समाप्ति तक डायवर्सन प्लान लागू किया जा रहा है. ताकि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो.

मिली जानकारी के मुताबिक, सभी प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहन जिनका गंतव्य स्थल अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ आदि है. उनका आवागमन गाजियाबाद से नेशनल हाईवे 9 से होकर हापुड़ की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी वाहन डासना गाजियाबाद से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते हुए सिकंदराबाद, बुलंदशहर, डिबाई, नरोरा होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.

वहीं, कुंडली पलवल से ईस्टर्न पेरिफेरल होकर हापुड़ की ओर जाने वाले वाहनों का उतार एग्जिट संख्या 4A से हापुड़ की NH 9 पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी वाहन डासना एग्जिट संख्या चार ए से नीचे ना उतरकर सीधे ईस्टर्न पेरीफेरल वे का प्रयोग करते हुए सिकंदराबाद, बुलंदशहर, डिबाई, नरोरा होकर अपने कर्तव्य को जाएंगे.

ज्येष्ठ दशहरा पर्व के दौरान दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु निजी वाहनों, बस और अन्य साधनों से गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते हैं. NH 9 पर यातायात दबाव को कम करने के लिए भारी व्यावसायिक वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है. वहीं, ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से अपील की गई है कि घर से निकलने से पहले रूट चेक करके निकले ताकि किसी प्रकार की कोई सुविधा का सामना न करना पड़े.

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