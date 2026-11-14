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हरिद्वार फायरिंग केस, प्रॉपर्टी डीलर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

हरिद्वार फायरिंग केस, प्रॉपर्टी डीलर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार ( PHOTO- ETV Bharat )

हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर में मामूली विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि पांच लोग दो वाहनों में सवार होकर पहुंचे और युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. घटना के बाद हरकत में आई ज्वालापुर पुलिस ने घेराबंदी की. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार आरोपियों को बुग्गावाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर के साथ भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. मामले में एक आरोपी अभी फरार है.

पुलिस के मुताबिक, सुभाषनगर निवासी निशांत यादव ने ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि, 12 नवंबर की रात पांच लोग ब्रेजा और फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर आए. आरोप है कि आरोपियों ने उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया. फायरिंग की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुड्डू चौधरी, मनोज कुमार, अंकुर वर्मा उर्फ हन्नी, हरेंद्र चौधरी उर्फ सोनू और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.