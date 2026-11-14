हरिद्वार फायरिंग केस, प्रॉपर्टी डीलर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला
हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने फायरिंग मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस अब फायरिंग के असली कारणों का पता लगा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 7:14 PM IST
हरिद्वार: ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर में मामूली विवाद को लेकर प्रॉपर्टी डीलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि पांच लोग दो वाहनों में सवार होकर पहुंचे और युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. घटना के बाद हरकत में आई ज्वालापुर पुलिस ने घेराबंदी की. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार आरोपियों को बुग्गावाला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फॉर्च्यूनर के साथ भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. मामले में एक आरोपी अभी फरार है.
पुलिस के मुताबिक, सुभाषनगर निवासी निशांत यादव ने ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि, 12 नवंबर की रात पांच लोग ब्रेजा और फॉर्च्यूनर कार में सवार होकर आए. आरोप है कि आरोपियों ने उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया. फायरिंग की घटना से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. तहरीर के आधार पर पुलिस ने गुड्डू चौधरी, मनोज कुमार, अंकुर वर्मा उर्फ हन्नी, हरेंद्र चौधरी उर्फ सोनू और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
🔫 प्रॉपर्टी डीलर ने अपने 04 साथियों के साथ मिलकर सुभाष नगर, ज्वालापुर में की थी ताबड़तोड़ फायरिंग 🚨 मामूली विवाद में जानलेवा हमला, प्रॉपर्टी डीलर समेत 04 आरोपी दबोचे 🚔 थाना बुग्गावाला क्षेत्र से पुलिस ने 04 आरोपियों को दबोचा, 01 अन्य की तलाश जारी #OperationPrahar https://t.co/ig1vDrhQo1— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) November 14, 2026
घटना को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने उप निरीक्षक पुष्कर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया. टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसके साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग भी तेज कर दी.
पुलिस के मुताबिक 13 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर आरोपियों की लोकेशन बुग्गावाला क्षेत्र में मिली. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चार आरोपियों को पकड़ लिया. इनमें गुड्डू चौधरी निवासी शिवालिक नगर, मनोज कुमार निवासी बिटावड़ा थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर, हरेंद्र चौधरी उर्फ सोनू निवासी टिहरी विस्थापित कॉलोनी और संदीप उर्फ मोनू निवासी चंदनहेड़ी, बागपत शामिल हैं.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक फॉर्च्यूनर कार बरामद की. इसके अलावा 315 बोर की राइफल, छह जिंदा और दो खोखा कारतूस, 12 बोर की पंप एक्शन गन के साथ चार जिंदा कारतूस, 32 बोर की देशी पिस्टल, दो मैगजीन और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने बरामद हथियारों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मुकदमे में आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है. पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों के पास इतने हथियार कहां से आए और घटना के पीछे विवाद की वास्तविक वजह क्या थी?
फायरिंग के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक अन्य आरोपी की तलाश में पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
-चंद्रभान सिंह, ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी-
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