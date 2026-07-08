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ज्वालामुखी में समाजसेवी से हुई मारपीट, पीड़ित ने MLA संजय रत्न पर लगाए गंभीर आरोप, SP से लगाई न्याय की गुहार

मुकेश ने बताया कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत थाना ज्वालामुखी में दी है. उन्होंने पुलिस अधीक्षक देहरा संदीप धवल को भी मामले से अवगत कराया है. उनका बताया कि एसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

समाजसेवी मुकेश कुमार का आरोप है, "वह मां ज्वालामुखी के दर्शन करने के बाद मंदिर अधिकारी के कमरे में बैठे हुए थे. इसी दौरान विधायक के निजी चालक, एक स्थानीय ठेकेदार और उसके बेटे ने कमरे में आकर पहले दरवाजा बंद किया और फिर उनके साथ हाथापाई की. उनका कहना है कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सुरक्षित करने की बात कही".

ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे समाजसेवी एवं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर मुकेश कुमार ने कांग्रेस विधायक संजय रत्न के निजी चालक, शहर के एक ठेकेदार और उसके बेटे पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. समाजसेवी ने मामले को लेकर थाना ज्वालामुखी में शिकायत भी दर्ज करवाई है. साथ ही पुलिस अधीक्षक देहरा संदीप धवल से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

मुकेश कुमार का कहना है कि उन्हें पहले से ही हमले की आशंका थी, जिसका जिक्र वह सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार कर चुके थे. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद वह और उनका परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है. यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी. उन्होंने कहा कि वह भविष्य में भी जनहित और गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे.

मुकेश कुमार का कहना है कि अवैध खैर कटान के कथित मामलों को उठाने के बाद उन्हें पहले भी जान से मारने की धमकियां मिली थीं. उन्होंने दावा किया कि धमकी से संबंधित एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर सांझा किया गया था. उनका आरोप है कि उस मामले में भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

वहीं, हाल ही में मुकेश कुमार के खिलाफ दर्ज एक अन्य एफआईआर के सिलसिले में दिल्ली में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी विवाद सामने आया था. बाद में न्यायालय में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुकेश कुमार के खिलाफ ज्वालामुखी थाने में विभिन्न मामलों में कई एफआईआर दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई न्यायालय में लंबित है. इन मामलों में उन पर सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से भड़काऊ बयान देने और जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल करने जैसे आरोप लगाए गए हैं.

मामले को लेकर एसपी देहरा संदीप धवल ने कहा, "मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कारवाई शुरू कर दी है. मामले को लेकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति का एक्स-रे ओर मेडिकल लिया गया है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी".

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