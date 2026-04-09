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स्कूल में एडमिशन करवाकर घर लौट रहे थे मां-बेटा, गाड़ी की चपेट में आकर 11 साल के मासूम की मौत

ज्वालामुखी में गाड़ी की चपेट में आकर 11 साल के मासूम की मौत ( CONCEPT IMAGE )

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां स्कूल में एडमिशन करवाकर लौट रहे एक मासूम बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. ज्वालामुखी क्षेत्र के भडोली में हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. परिवार के साथ खुशियों भरा दिन अचानक मातम में बदल गया. सड़क पार करते समय हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 11 वर्षीय ऋषभ पटियाल के रूप में हुई है, जो गांव धनोट का रहने वाला था. बताया जा रहा है कि ऋषभ अपनी मां सुलोचना देवी के साथ भडोली स्थित कुटियारा स्कूल में छठी कक्षा में एडमिशन करवाकर घर लौट रहा था. इसी दौरान सड़क पार करते समय धर्मशाला से नादौन की ओर जा रही एक टैक्सी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल ले जाने के बावजूद नहीं बच सकी जान हादसे के तुरंत बाद टैक्सी चालक आशीष ने मानवता दिखाते हुए गाड़ी रोकी और घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. परिजनों के साथ मिलकर उसे देहरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, जिसके कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़