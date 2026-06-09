सरकारी अस्पताल का कारनामा! मरीजों को परोसी फफूंदी लगी ब्रेड, वायरल VIDEO ने खोली पोल
मरीजों को खराब और फफूंदी लगी ब्रेड मिलने की इस घटना ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 4:42 PM IST
ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं. मंगलवार को अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों ने उस समय नाराजगी जताई, जब सुबह के नाश्ते में उन्हें फफूंदी लगी ब्रेड परोस दी गई. अस्पताल में भर्ती एक युवती ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद मामला सामने आया और अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे.
मरीजों ने ब्रेड खाने से किया इनकार
मंगलवार सुबह ज्वालामुखी अस्पताल में करीब आठ से दस मरीज भर्ती थे. सभी मरीजों को नाश्ते में ब्रेड दी गई थी. जब मरीजों ने ब्रेड देखी तो उस पर फफूंदी लगी हुई थी. इसके बाद उन्होंने नाश्ता खाने से मना कर दिया और इसकी शिकायत अस्पताल स्टाफ से की. कुछ मरीजों ने खराब ब्रेड के टुकड़े सबूत के तौर पर अपने पास रख लिए. मरीजों और तीमारदारों ने बताया कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं और अच्छा भोजन मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह का खाना परोसा जाना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.
हरकत में आया अस्पताल प्रबंधन
मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने संज्ञान लिया है. अस्पताल के बीएमओ डॉ. पवन कुमार ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है और जिस ठेकेदार को खाने की सप्लाई का जिम्मा दिया गया है, उससे जवाब मांगा गया है. उन्होंने कहा कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच के बाद ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
खाने की गुणवत्ता पर उठे सवाल
मरीजों को अस्पताल में इलाज के साथ पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाना स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है. ऐसे में खराब और फफूंदी लगी ब्रेड मिलने की घटना ने अस्पताल की भोजन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों ने मांग की है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो, इसके लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए. वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद युवती पर वीडियो हटाने का दबाव बनाने के आरोप भी सामने आए हैं. हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुका था. फिलहाल अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच और ठेकेदार से जवाब लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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