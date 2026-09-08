ETV Bharat / state

3 सालों से सोया था विभाग, ग्रामीणों ने किया NH जाम तो चंद घंटों में बन गई सड़क!

संपर्क मार्ग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

देहरियां में संपर्क मार्ग की समस्या को लेकर भड़के लोग (ETV Bharat)

प्रधान स्वर्णा देवी ने कहा, "प्रशासन के आश्वासन के बाद एनएच विभाग ने साढ़े 5 घंटे में रास्ते को समतल कर दिया है. अब रास्ते से गाड़ियों की आवाजाही हो सकेगी. इसके अलावा विभाग ने इस सड़क में सोलिंग करने की बात भी की है, जिसके चलते बरसात में लोगों को दिक्कत नहीं आएगी. इसके तहत विभाग को इसे सोलिंग के साथ पक्का करने में 2 दिन का समय लग सकता है. सड़क समतल करने पर प्रधान ने प्रशासन और एनएच विभाग का धन्यवाद किया".

धरने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ज्वालामुखी संदीप पटियाल, एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और तीन घंटे के भीतर संपर्क मार्ग उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर चक्का जाम खोल दिया.

ज्वालामुखी: कांगड़ा जिले के देहरियां में संपर्क सड़क मार्ग की समस्या को लेकर पिछले तीन वर्षों से मिल रहे आश्वासनों से परेशान लोगों का मंगलवार को गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने प्रधान स्वर्णा देवी की अगुवाई में एनएच पर धरना-प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान एनएच पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रही.

धरने में बीडीसी सदस्य मीनू देवी, डॉ. कमल, वीरेंद्र पाल, जलाल दीन, अनूप सिंह और गुड्डो देवी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे. ग्रामीणों ने कहा कि संपर्क मार्ग को लेकर वे पिछले तीन वर्षों से एनएचएआई विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही दिए गए. ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान उनके गांवों के संपर्क मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे करीब 400 से 500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं.

गाड़ियों से घरों तक पहुंचाना हुआ मुश्किल

ग्रामीणों ने बताया कि संपर्क मार्ग खराब होने के कारण घरों तक वाहन पहुंचाना मुश्किल हो गया है. किसी बुजुर्ग, महिला या बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की स्थिति में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार वाहनों को दूसरे रास्ते से घुमाकर ले जाना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है.

सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया एनएच जाम (ETV Bharat)

घरों में खड़ी गाड़ियां खा रही जंग

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क सुविधा न होने के कारण कई लोगों की कारें लंबे समय से घरों में खड़ी हैं और जंग खा रही हैं. संपर्क मार्ग की समस्या के कारण उन्हें जरूरत पड़ने पर भी वाहन घर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है.

बरसात में पैदल चलना भी मुश्किल

ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के दिनों में सड़क की हालत और भी खराब हो जाती है. कीचड़ के कारण वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है. स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को भी आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ती है.

लोगों को समझाते हुए थाना प्रभारी ज्वालामुखी संदीप पटियाल (ETV Bharat)

काम नहीं हुआ तो फिर धरने पर बैठेंगे

ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पहले भी कई बार इसी तरह के आश्वासन दिए गए हैं. कई बार मौके पर जेसीबी मशीन पहुंचती है, लेकिन काम किए बिना ही वापस चली जाती है. ग्रामीणों ने कहा कि यदि इस बार भी आश्वासन के मुताबिक काम नहीं हुआ तो वे बुधवार सुबह दोबारा धरने पर बैठ जाएंगे और मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखेंगे. इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एक लाश मिलने पर लोगों ने सड़क पर उतरकर क्यों की CBI जांच की मांग ?