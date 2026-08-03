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विश्व विख्यात शक्तिपीठ मां ज्वाला में होगी श्रावण अष्टमी की धूम, देश-विदेश से आने वाले भक्तों के लिए होंगे ये खास इंतजाम

मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ 50 अतिरिक्त होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे.

विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर
विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
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ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में इस वर्ष भी श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला भव्य रूप से मनाया जाएगा. 11 अगस्त से 25 अगस्त तक चलने वाले इस 15 दिवसीय मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारू दर्शन व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, ताकि मां ज्वाला के दरबार में आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर व्यवस्था मिल सके.

15 दिनों तक रहेगा आस्था का महापर्व

श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला 11 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे. मेले के दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल रहेगा. प्रशासन का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराए जाएं.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होंगे खास इंतजाम
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए होंगे खास इंतजाम (ETV BHARAT)

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं

मेला अवधि में कतार प्रबंधन को और बेहतर बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े. विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए अलग और सुविधाजनक व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही मंदिर परिसर और आसपास श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सूचना संकेतक भी लगाए जाएंगे. मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ 50 अतिरिक्त होमगार्ड जवान तैनात किए जाएंगे. वहीं, पूरे मेला क्षेत्र की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए नगर परिषद की ओर से 80 अस्थायी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. यातायात को सुचारू बनाए रखने और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं.

श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला की तैयारियां शुरू
श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला की तैयारियां शुरू (ETV BHARAT)

स्वास्थ्य सेवाओं और खाद्य गुणवत्ता पर रहेगी निगरानी

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे. यहां डॉक्टरों, आवश्यक दवाइयों और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. साथ ही खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच की जाएगी. दुकानदारों को खाद्य सामग्री ढककर रखने और स्वच्छता के सभी मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.

स्थानीय विधायक संजय रत्न ने कहा कि श्रावण अष्टमी नवरात्र मेला क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है. उन्होंने कहा कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. वहीं, सहायक आयुक्त (मंदिर) एवं एसडीएम ज्वालामुखी डॉ. संजीव शर्मा ने सभी विभागों को समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने विश्वास जताया ृकि सभी विभागों के समन्वय से इस वर्ष भी मेला भव्य, सुरक्षित और सफल तरीके से आयोजित होगा.

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