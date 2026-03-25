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सोनभद्र में हत्या में बाल अपचारी को उम्रकैद; कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया, जानिये क्या हुआ था?

सोनभद्र : अपर सत्र न्यायाधीश/बाल न्यायालय ने बुधवार दोपहर तीन बजे हत्या के दोषी बाल अपचारी को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने यह भी कहा कि जेल में बिताई गई अवधि सजा में ही समाहित होगी. यह पूरा मामला लगभग साढ़े छह वर्ष पहले एक महिला की हत्या से जुड़ा हुआ है.





अभियोजन पक्ष के वकील दिनेश कुमार अग्रहरि के मुताबिक, कोन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने थाने में 19 सितंबर 2019 को तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी (30) की शादी करीब 6 साल पूर्व कोन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ की थी.

आरोप था कि व्यक्ति की एक पत्नी पहले से ही थी जिसे लेकर अक्सर विवाद होता रहता था. घटना के वक्त घर पर उसकी बेटी अपने बेटे के साथ अकेली थी. आरोप था कि व्यक्ति के पहले बेटे ने रंजिश वश अकेला पाकर उनकी बेटी की चाकू से मारकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पाकर वह गया तो देखा कि बेटी मृत पड़ी थी. इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर के पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दिया और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था.



