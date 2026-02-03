ETV Bharat / state

रांची रिम्स से बाल कैदी फरार, पेट दर्द की शिकायत पर लाया गया था अस्पताल

रांची: रिम्स अस्पताल से एक बाल कैदी फरार हो गया है. पेट दर्द की शिकायत करने के बाद 2 दिन पहले ही उसे बाल सुधार गृह प्रशासन के द्वारा रिम्स के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था. इलाज के दौरान वह मंगलवार अहले सुबह सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. बाल कैदी को रांची के डूमरदगा स्थित बाल सुधार गृह में रखा गया था.

चोरी के मामले में था वांछित

रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बाल कैदी रांची के खलारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है. चोरी के एक मामले में कुछ दिनों से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी लेकिन चार दिन पहले उसने आत्मसमर्पण कर दिया था. आत्मसमपर्ण करने के बाद उसे पुलिस ने निरुद्ध करते हुए रांची के ड्डूमरदगा का स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया था.

जांच जारी