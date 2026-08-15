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इटावा में जिला अस्पताल से बाल अपचारी लापता; टॉयलेट जाने की बात कहकर निकला, CCTV खंगाल रही पुलिस

थानाध्यक्ष डॉ. कवन्य कुमार मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम तलाश में जुटी हुई है.

जिला अस्पताल
जिला अस्पताल (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 4:14 PM IST

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इटावा : जिला अस्पताल की इमरजेंसी से शुक्रवार रात एक बाल अपचारी अचानक लापता हो गया. बाल अपचारी को पेट दर्द की शिकायत पर राहतपुरा स्थित बाल संरक्षण गृह से इलाज के लिए लाया गया था. शनिवार सुबह बाल अपचारी के लापता होने पर अस्पताल में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किशोर की तलाश शुरू कर दी.

थाना सिविल लाइन, थानाध्यक्ष डॉ. कवन्य कुमार मिश्रा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस टीम तलाश में जुटी हुई है. अस्पताल के सीएमएस परितोष शुक्ला ने बताया के बाल सुधार गृह से एक बाल अपचारी को पेट में दर्द की शिकायत पर जिला अस्पताल उपचार के लिए लाया गया था, जिसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया था. इलाज के दौरान वह बाथरूम की खिड़की से फरार हो गया है. मामले के संबंध में पुलिस को तुरंत सूचना भिजवा दी गई थी. सीसीटीवी कैमरे में आरोपित की गतिविधियां भी कैद हुई हैं.

पुलिस के अनुसार, कानपुर नगर निवासी बाल अपचारी एक मामले में निरुद्ध है. बाल अपचारी को इटावा के राहतपुरा स्थित बाल संरक्षण गृह में रखा गया था. बताया गया कि किशोर पिछले करीब तीन दिनों से पेट दर्द की शिकायत कर रहा था. शुक्रवार शाम बाल संरक्षण गृह के कर्मचारी उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे.

चिकित्सकों ने जांच के बाद किशोर को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया. रात के समय किशोर अस्पताल में था. आरोप है कि इसी दौरान उसने टॉयलेट जाने की बात कही थी. आरोप है कि इसके बाद वह अस्पताल परिसर से बाहर निकलकर लापता हो गया. कर्मचारियों को इसकी जानकारी शनिवार सुबह उस समय हुई, जब उन्होंने किशोर को उसके बिस्तर पर नहीं पाया. अस्पताल और आस-पास काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.


मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी टीम के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने अस्पताल परिसर और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. फुटेज के जरिए किशोर के अस्पताल से निकलने और उसके संभावित रास्ते की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस ने किशोर की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर टीमें लगाई हैं. मामले में अस्पताल और बाल संरक्षण गृह के कर्मचारियों से भी जानकारी ली जा रही है.



यह भी पढ़ें : गोरखपुर बाल संरक्षण गृह से तीन बाल अपचारी फरार, डीएम ने दिए जांच के आदेश

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