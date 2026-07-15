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गोरखपुर: रूटीन चेकअप के दौरान 4 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर बाल अपचारी फरार

बाल अपचारी को रूटीन चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया था. तलाश के लिए चार टीमें गठित

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गोरखपुर: रूटीन चेकअप के दौरान 4 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर बाल अपचारी फरार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 8:23 PM IST

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गोरखपुर: जिला अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए लाया गया एक बाल अपचारी पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हो गया. इस घटना के बाद अस्पताल परिसर और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस तुरंत उसकी तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, करीब 15 दिन पहले ही कोतवाली पुलिस ने चोरी के एक मामले में आरोपी बाल अपचारी को पकड़ा था, उसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था. बुधवार को पुलिस उसे वहां से रूटीन चेकअप के लिए जिला अस्पताल लेकर आई थी. चार पुलिसकर्मी भी उसकी निगरानी में लगे थे, इसके बावजूद वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. उसकी तलाश में 4 टीमों को लगाया गया है. पुलिस की टीम उसके घरवालों से संपर्क कर रही है और उसकी तलाश में जुटी है.

बताया गया कि किशोर राजघाट थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे 15 दिन पहले चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था. फिलहाल किशोर के भागने की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके की जानकारी ली और आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश शुरू करा दी है. अस्पताल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किशोर को पकड़ने के लिए टीमों को लगाया गया है. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. प्रथम दृष्टया पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आने पर उसकी सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. साथ ही घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है. थाना प्रभारी छत्रपाल सिंह ने बताया कि बाल अपचारी की तलाश के लिए चार टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही पुलिस उसको पकड़ लेगी.

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