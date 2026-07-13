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बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड की हत्या, नाबालिगों पर पुलिस ने जताया शक, बिलासपुर का मामला

बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड की हत्या ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : बिलासपुर के बाल सुधार गृह में तैनात सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है. मृतक का नाम नरेंद्र कुमार खांडे था.जो बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार के तौर पर पदस्थ था. रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच तेज कर दी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

घटना में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र कुमार खाण्डे के हाथ-पैर गमछे से बांध दिए गए थे, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, गला दबाया गया और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनकी हत्या कर दी गई. परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.