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बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड की हत्या, नाबालिगों पर पुलिस ने जताया शक, बिलासपुर का मामला

बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या की गई है.

Juvenile observation home guard murdered
बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर : बिलासपुर के बाल सुधार गृह में तैनात सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई है. मृतक का नाम नरेंद्र कुमार खांडे था.जो बाल संप्रेक्षण गृह में चौकीदार के तौर पर पदस्थ था. रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच तेज कर दी है.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

घटना में मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र कुमार खाण्डे के हाथ-पैर गमछे से बांध दिए गए थे, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, गला दबाया गया और मुंह में कपड़ा ठूंसकर उनकी हत्या कर दी गई. परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

बाल संप्रेक्षण गृह के गार्ड की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लंबे समय से नरेंद्र अपने तबादले की मांग कर रहे थे, लेकिन विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया. यदि समय रहते तबादला हो जाता तो शायद यह दुखद घटना टल सकती थी- परिजन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अंदेशा लगाया जा रहा है कि वारदात को बाल संप्रेक्षण गृह में बंद चार नाबालिग बंदियों ने अंजाम दिया होगा. सभी गंभीर अपराधों के मामलों में बाल संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध थे. घटना के बाद चारों मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट होगी जिसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी-प्रदीप आर्या,थाना प्रभारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक विशेषज्ञों और डॉग स्क्वॉड की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. फिलहाल पुलिस फरार नाबालिगों की तलाश के साथ-साथ मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.


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