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बाल सम्प्रेक्षण गृह से फिर भागे अपचारी बालक, एक माह में दूसरी घटना, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सरगुजा : अंबिकापुर शहर के बाल सम्प्रेक्षण गृह से एक बार फिर से अपचारी बालकों के फरार होने की घटना सामने आई है. अपचारी बालक ने बाल संप्रेक्षण गृह का गेट तोड़कर फरार हो गए. अब तक बाल सम्प्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बालकों के भागने की बात सामने आई है. बड़ी बात ये है कि इसके पहले 23 जून को भी सम्प्रेक्षण गृह की खिड़की तोड़कर 11 अपचारी बालक भागे थे. एक महीने के भीतर दूसरी घटना से बाल सम्प्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए है.

कैसे हुई घटना ?

बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम बाल सम्प्रेक्षण गृह के दरवाजे को तोड़कर 13 अपचारी बालक फरार हो गए. रात लगभग आठ बजे अपचारी बालकों ने बाल सम्प्रेक्षण गृह के पीछे की तरफ मौजूद लोहे की गेट के रॉड को फैलाकर जगह बनाई और फिर भाग निकले. इस दौरान प्रबंधन की नजर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर पर पड़ी जिसमें बच्चे पीछे की ओर से भागते नजर आए. जब तक बाल सम्प्रेक्षण गृह प्रबंधन हरकत में आता बच्चे फरार हो चुके थे.

बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागे 13 अपचारी बालक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)