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बाल सम्प्रेक्षण गृह से फिर भागे अपचारी बालक, एक माह में दूसरी घटना, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सरगुजा के बाल सम्प्रेक्षण गृह से दोबारा बच्चों के भागने की घटना सामने आई है.इसमें पिछली बार भागे बच्चे भी शामिल हैं.

juvenile delinquents escape
बाल सम्प्रेक्षण गृह से फिर भागे अपचारी बालक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : अंबिकापुर शहर के बाल सम्प्रेक्षण गृह से एक बार फिर से अपचारी बालकों के फरार होने की घटना सामने आई है. अपचारी बालक ने बाल संप्रेक्षण गृह का गेट तोड़कर फरार हो गए. अब तक बाल सम्प्रेक्षण गृह से 13 अपचारी बालकों के भागने की बात सामने आई है. बड़ी बात ये है कि इसके पहले 23 जून को भी सम्प्रेक्षण गृह की खिड़की तोड़कर 11 अपचारी बालक भागे थे. एक महीने के भीतर दूसरी घटना से बाल सम्प्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए है.

कैसे हुई घटना ?

बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर शाम बाल सम्प्रेक्षण गृह के दरवाजे को तोड़कर 13 अपचारी बालक फरार हो गए. रात लगभग आठ बजे अपचारी बालकों ने बाल सम्प्रेक्षण गृह के पीछे की तरफ मौजूद लोहे की गेट के रॉड को फैलाकर जगह बनाई और फिर भाग निकले. इस दौरान प्रबंधन की नजर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर पर पड़ी जिसमें बच्चे पीछे की ओर से भागते नजर आए. जब तक बाल सम्प्रेक्षण गृह प्रबंधन हरकत में आता बच्चे फरार हो चुके थे.

juvenile delinquents escape
बाल सम्प्रेक्षण गृह से भागे 13 अपचारी बालक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूर्व में जो बच्चे 11 भागे थे उनमें से 10 बच्चों को रिकवर कर लिया गया था.उनमें से 1 बच्चा जो मास्टरमाइंड था वो बाद में पकड़ में आया.इस बार फिर उनमें से मास्टरमाइंड समेत नए 10 बच्चे और 2 पुराने बच्चे भागे हैं. सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं पुलिस अधिकारियों से मिली थी.नगर सैनिकों की संख्या बढ़ाने का भी मैंने निवेदन किया है.जिसके लिए उन्होंने सहमति जताई है.इस परिसर में जितने भी खिड़की दरवाजे हैं,उन सबमें वेलडिंग कर सुधारने का काम चल ही रहा है.किस तरह से बच्चे भागे हैं ये जांच का विषय है.अभी हम लोग सीसीटीवी देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे-शमा नूरी, परिवीक्षा अधिकारी

बाल सम्प्रेक्षण गृह से फिर भागे अपचारी बालक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गंभीर मामलों में बंद थे आरोपी

इस घटना के बाद जिले में हड़कंप मच गया है. भागने वाले अपचारी बालकों के दुष्कर्म, हत्या, लूट, चोरी समेत अलग- अलग धाराओं के तहत अपराधों में शामिल होने की बात कही जा रही है. बड़ी बात यह है कि इसके पहले 23 जून को भी इसी बाल सम्प्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालक फरार हुए थे इनमें से कुछ अभी तक फरार हैं. इसके बाद फिर से 13 अपचारी बालकों के भागने की घटना सामने आने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं.

अपचारी बालकों के भागने की सूचना मिली है. घटना की जांच चल रही है.अपचारी बालकों को जल्द पता लगा उन्हें बाल सम्प्रेक्षण गृह प्रबंधन के सुपुर्द किया जाएगा- प्रवीण कुमार द्विवेदी,गांधीनगर थाना प्रभारी

पहले की घटनाओं से भी नहीं ली सीख

पूर्व में हुई घटना के बाद कलेक्टर-एसएसपी ने भी बाल सम्प्रेक्षण गृह का जायजा 24 जून को लिया था.आवश्यक सुधार समेत भवन की आवश्यक मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरे कराने के निर्देश दिए थे. लेकिन एक बार फिर से अपचारी बालक चकमा देकर भागने में सफल हो गए.

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