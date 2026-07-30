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AGRA के राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह के 5 कर्मचारी क्यों हुए निलंबित, जानिए वजह

आगरा: जिले में मलपुरा थाना क्षेत्र के सिरौली स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह (बच्चा जेल) में बाल अपचारियों से मारपीट एवं उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मारपीट और उत्पीड़न के चलते ही एक बाल अपचारी रात में सुरक्षा व्यवस्था को धता देकर फरार हो गया था. मगर, उसे समय रहते ही पकड लिया गया. जिसके बाद बाल अपचारियों ने पूछताछ में मारपीट और उत्पीड़न करने का कर्मचारियों पर आरोप लगाया था. इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें पांच कर्मियों को निलंबित किया गया है. इसके साथ ही पूरे मामले की गंभीरता को देखकर विभागीय जांच कराई जा रही है.







बता दें कि 21 जुलाई 2026 को सिरौली स्थित राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह से देर रात एक बाल अपचारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर फरार हो गया था. बाल अपचारी ऑटो में बैठकर भागने की फिराक में था मगर, ऑटो चालक को बाल अपचारी की गतिविधि संदिग्ध लगी. इस पर ऑटो चालक की सतर्कता से बाल अपचारी को पकड़ा लिया. सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाल अपचारी को वापस संप्रेक्षण गृह पहुंचाया गया. इस पर जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड ने संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया. निरीक्षण में सात बाल अपचारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर मारपीट और प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए. जिससे मामला चर्चा में आया.



आरोपी कर्मचारी निलंबित करके कराया मुकदमा

जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) अतुल सोनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर कर्मचारी अनिल कुमार, अमन राजपूत, अजय गुर्जर, धीरज और कपिल चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. इस मामले में पांचों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराई जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे. उनके आधार पर नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मलपुरा थाना में आरोपी कर्मचारी अनिल कुमार, अमन राजपूत, अजय गुर्जर, धीरज और कपिल चौधरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा किशोर न्याय की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है.



जांच और सबूतों के आधार विधिक कार्रवाई

मलपुरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह (बच्चा जेल) में बाल अपचारियों से मारपीट एवं उत्पीड़न के मामले में पांच कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में दर्ज कराए मुकदमे के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जिसमें पुलिस टीम ने बुधवार को राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह में पहुंचकर हर पहलू की गहनता से जांच की. जांच जारी है. इसमें बाल अपचारियों से पूछताछ और उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं. इसके साथ ही नामजद कर्मचारियों से भी पूछताछ की जाएगी. विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.







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