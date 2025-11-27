ETV Bharat / state

बाल संप्रेषण गृह में बालक ने निगला कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती, उपचार के बाद स्थिति सामान्य

बाल संप्रेषण गृह के अधीक्षक हुक्म चंद राजोरिया ने बताया कि रोज की तरह संप्रेषण गृह में गतिविधियां सामान्य गति से चल रही थीं. शाम 4 बजे के आसपास अचानक स्टाफ को जानकारी मिली कि एक बाल अपचारी की तबीयत बिगड़ने लगी है. वह चक्कर आने की शिकायत कर रहा था. जब स्टाफ ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि उसके मुंह में कीटनाशक की दवा चली गई है. यह सुनते ही बिना देरी किए तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को नियंत्रण में बताया.

बूंदी: शहर के जवाहर नगर स्थित बाल संप्रेषण गृह में गुरुवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक बाल अपचारी ने अचानक कीटनाशक का सेवन कर लिया. हालांकि स्टाफ ने सतर्कता और त्वरित नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है.

पढ़ें: दर्दनाक : बगीचे में कीटनाशक छिड़कते समय दो बटाईदारों की मौत

मच्छरों से बचाव के लिए लगाई हुई थी मशीन: राजोरिया ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संप्रेषण गृह में हर वार्ड में मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक मशीन लगाई गई है. इसका उद्देश्य बच्चों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखना है. राजोरिया ने बताया कि संबंधित बाल अपचारी गुरुवार दोपहर को कीटनाशक मशीन को लेकर जमीन पर कुछ लिखने जैसा कर रहा था. इसी दौरान गलती से कुछ बूंद मुंह में चल गई होगी. बाल अपचारी ने दवा का सेवन होते ही स्टाफ को नहीं बताया, बल्कि कुछ समय बाद चक्कर आने पर जानकारी दी. अधीक्षक ने बताया कि स्टाफ को हिदायत दी गई है कि वे अधिक सतर्कता रखें. उन्होंने बताया कि घटना के बाद से सभी वार्डो से कीटनाशक मशीनों को हटवा दिया गया है.

पढ़ें: बच्चों की हालत चिंताजनक : 4 बच्चों ने गलती से पिया था कीटनाशक, दूसरे दिन भी नहीं सुधरा स्वास्थ्य

चाकूबाजी की घटना में पुलिस ने किया था निरुद्ध: राजोरिया ने बताया कि यह बाल अपचारी कुछ दिनों पहले शहर के एक थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस द्वारा निरुद्ध गया था. उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत बाल संप्रेषण गृह भेजा गया था. यहां रहते हुए उसने इस कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिससे यह अनचाही स्थिति उत्पन्न हुई. उन्होंने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.