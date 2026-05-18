अपराध गंभीर बता कर नहीं रोक सकते किशोर की जमानत; इलाहाबाद हाईकोर्ट
एक अन्य मामले में कोर्ट ने कहा- अपराध की विवेचना में पुलिस बिना नोटिस पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 8:35 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी अपराध की गंभीरता को आधार बनाकर किसी किशोर की जमानत याचिका खारिज नहीं की जा सकती. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने फिरोजाबाद के एक मामले में जिला अदालतों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुए किशोर को सशर्त जमानत देने का निर्देश दिया. इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और विशेष अदालत (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी किशोर की जमानत और अपील याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई थी.
अदालत ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 का हवाला देते हुए कहा कि किसी नाबालिग को जमानत देने से केवल तीन परिस्थितियों में ही इनकार किया जा सकता है. यदि उसकी रिहाई से वह अपराधियों के संपर्क में आ सकता हो, नैतिक या मानसिक खतरे में पड़ सकता हो अथवा न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो. कोर्ट ने पाया कि जिला प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट में ऐसी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और किशोर का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है.
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि किशोर जनवरी 2025 से बाल सुधार गृह में निरुद्ध है. अदालत ने उसे 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश देते हुए गवाहों को प्रभावित न करने समेत कई शर्तें लगाई हैं.
अपराध की विवेचना में पुलिस बिना नोटिस पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती : हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि यह स्थापित विधि सिद्धांत है कि विवेचना या पूछताछ के लिए किसी संभावित अभियुक्त या व्यक्ति को बुलाना जरूरी हो तो बीएनएसएस की धारा 35 का नोटिस देना अनिवार्य है. नोटिस के बगैर पुलिस किसी को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकती. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र एवं न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्र की खंडपीठ ने महाराजगंज के सोनौली इलाके की ज्ञानमती व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
याचियों के अधिवक्ता अतुल कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि याची के बेटे हरिश्चंद्र के खिलाफ शिकायतकर्ता ने लड़की भगाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. याची एफआईआर में नामजद नहीं है फिर भी पुलिस याची को बार बार थाने बुलाकर धमका व परेशान कर रही है, जो उसके जीवन स्वतंत्रता के अनुच्छेद 21के मूल अधिकार का उल्लघंन है.
अधिवक्ता अतुल कुमार पांडेय ने कहा कि राज्य व उसके अधिकारियों का दायित्व है किनागरिक अधिकारों का संरक्षण करें इसलिए सरकार को कानून के विपरीत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस के बगैर पुलिस याची को थाने न बुलाने का निर्देश दिया.
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