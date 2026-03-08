ETV Bharat / state

बिहार में पांच साल की बच्ची से दरिंदगी, पुलिस ने 15 साल के किशोर को झाड़ियों से दबोचा

समस्तीपुर में एक किशोर ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया.

SAMASTIPUR MINOR GIRL MOLESTED
समस्तीपुर में दुष्कर्म (ETV Bharat (concept Image))
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 8, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक गांव में मात्र पांच साल की मासूम बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर ने दुष्कर्म किया है. यह घटना शनिवार को दिनदहाड़े सड़क पर खेल रही बच्ची के साथ हुई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशोर को कुछ ही घंटों में हिरासत में ले लिया है.

किशोर ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म: स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पीड़ित बच्ची घर के बाहर सड़क पर खेल रही थी. इसी दौरान उसी गांव का 15 वर्षीय किशोर उसे बहला-फुसलाकर सड़क किनारे झाड़ियों में ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीणों का ध्यान गया. ग्रामीणों ने तुरंत बच्ची के परिजनों को सूचना दी. जब परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तो बच्ची लहूलुहान हालत में मिली. इस दौरान आरोपी किशोर मौके से फरार हो गया.

बच्ची के पिता बाहर करते हैं मजदूरी: बच्ची के परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गये. बच्ची अपनी मां और दादा-दादी के साथ रहती है और उसके पिता बाहर मजदूरी करते हैं. परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भारी आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

परिवार की स्थिति और सामाजिक प्रभाव: पीड़ित बच्ची का परिवार ग्रामीण इलाके में रहता है, जहां पिता की अनुपस्थिति में दादा-दादी और मां उसकी देखभाल करते हैं. इस घटना ने पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है. बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई: उजियारपुर थाना पुलिस को सूचना मिलते ही सक्रिय हो गई. थानाध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी शुरू की. झाड़ियों में छिपे आरोपी किशोर को पुलिस ने दबोच लिया. पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच और इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. मामले में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है और घटना की हर पहलू की जांच की जा रही है.

"छापेमारी के दौरान झाड़ियों में छुपे आरोपी को हिरासत में लिया गया है. घटना की गहन छानबीन की जा रही है और पकड़े गए किशोर से पूछताछ जारी है." - अजीत कुमार, थानाध्यक्ष

कानूनी प्रक्रिया और जांच: पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है. चूंकि आरोपी 15 वर्षीय है, इसलिए उसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई अन्य वजह या पूर्व योजना थी. थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि दोषी को सख्त सजा दिलाई जाएगी और पीड़िता को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी.

