मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में पैदल न्याय यात्रा जारी, 6 महीने बाद भी सीबीआई की जांच रिपोर्ट ना आने पर भड़के लोग

भिवानी : हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी टीचर मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर भी सीबीआई की तरफ से कोई खुलासा ना होने पर परिजनों और खाप प्रतिनिधियों ने रोष स्वरूप पैदल न्याय यात्रा शुरू कर दी है. ये न्याय यात्रा 9 मार्च को भिवानी उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचेगी और फिर आगे के आंदोलन का फ़ैसला लिया जाएगा.

सीबीआई को केस सौंपने पर हुआ था अंतिम संस्कार : आपको बता दें कि भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी. दो दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाश ना करने के आरोप लगाए थे. बाद में मनीषा का शव मिला. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया. आनन फ़ानन में लोहारू थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया. एसपी का तबादला किया गया, पर परिवार ने शव नहीं लिया. गांव में महापंचायत चलती रही. कई दिन बीत जाने पर सरकार ने केस सीबीआई को दिया तो परिजनों ने मनीषा का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया.

मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में पैदल न्याय यात्रा जारी (Etv Bharat)

पैदल न्याय यात्रा शुरू की : केस सीबीआई को जाने के बाद सीबीआई टीम 5-6 बार गांव आई. परिजनों और केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई. पर 6 महीनों से भी ज्यादा समय बीतने और अब तक कोई खुलासा ना होने पर ग़ुस्साए परिजनों और खाप पंचायतों ने कई बार पंचायतें की. जब कोई रिज़ल्ट नहीं निकला तो अब गांव से भिवानी डीसी कार्यालय तक तीन दिन की पैदल न्याय यात्रा शुरू की है.