ETV Bharat / state

मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में पैदल न्याय यात्रा जारी, 6 महीने बाद भी सीबीआई की जांच रिपोर्ट ना आने पर भड़के लोग

हरियाणा के भिवानी में मनीषा मर्डर केस में अब लोगों ने जस्टिस फॉर मनीषा की मांग करते हुए पैदल न्याय यात्रा शुरू कर दी है.

Justice Yatra begins in Bhiwani Manisha murder mystery case
मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में पैदल न्याय यात्रा जारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 8, 2026 at 5:50 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी : हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी टीचर मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने पर भी सीबीआई की तरफ से कोई खुलासा ना होने पर परिजनों और खाप प्रतिनिधियों ने रोष स्वरूप पैदल न्याय यात्रा शुरू कर दी है. ये न्याय यात्रा 9 मार्च को भिवानी उपायुक्त कार्यालय पर पहुंचेगी और फिर आगे के आंदोलन का फ़ैसला लिया जाएगा.

सीबीआई को केस सौंपने पर हुआ था अंतिम संस्कार : आपको बता दें कि भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव निवासी 19 वर्षीय मनीषा बीते साल 11 अगस्त को लापता हुई थी. दो दिन बाद 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी और पुलिस पर समय रहते तलाश ना करने के आरोप लगाए थे. बाद में मनीषा का शव मिला. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया. आनन फ़ानन में लोहारू थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया. एसपी का तबादला किया गया, पर परिवार ने शव नहीं लिया. गांव में महापंचायत चलती रही. कई दिन बीत जाने पर सरकार ने केस सीबीआई को दिया तो परिजनों ने मनीषा का 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया.

मनीषा मर्डर मिस्ट्री केस में पैदल न्याय यात्रा जारी (Etv Bharat)

पैदल न्याय यात्रा शुरू की : केस सीबीआई को जाने के बाद सीबीआई टीम 5-6 बार गांव आई. परिजनों और केस से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ हुई. पर 6 महीनों से भी ज्यादा समय बीतने और अब तक कोई खुलासा ना होने पर ग़ुस्साए परिजनों और खाप पंचायतों ने कई बार पंचायतें की. जब कोई रिज़ल्ट नहीं निकला तो अब गांव से भिवानी डीसी कार्यालय तक तीन दिन की पैदल न्याय यात्रा शुरू की है.

9 मार्च को भिवानी डीसी कार्यालय पहुंचेगी न्याय यात्रा : इस दौरान पैदल न्याय यात्रा में शामिल महिला नेत्री और खाप नेताओं ने कहा कि अभी तक सीबीआई द्वारा ना तो कोई खुलासा किया गया और ना ही कोई गिरफ़्तारी हुई जिसके चलते ये न्याय यात्रा निकलना मजबूरी हो गई. इनका कहना है कि ये यात्रा 9 मार्च को भिवानी डीसी कार्यालय पर पहुंचेगी. वहां डीसी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वहीं भूख हड़ताल या आगे के आंदोलन का फैसला लिया जाएगा.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : जेल से बाहर निकला मोनू मानेसर, जयपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत, गुरुग्राम पहुंचने पर जोरदार स्वागत

ये भी पढ़ें : 'बादशाह को साफ करना होगा कि गाने में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनका मतलब क्या है'- रेनू भाटिया

ये भी पढ़ें : टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल मैच को लेकर करनाल के खिलाड़ियों में उत्साह, भारत की जीत को लेकर पढ़ी हनुमान चालीसा

Last Updated : March 8, 2026 at 6:05 PM IST

TAGGED:

BHIWANI MANISHA NYAY YATRA
JUSTICE FOR MANISHA
BHIWANI MANISHA MURDER CASE
BHIWANI MANISHA NYAY YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.