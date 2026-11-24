हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर होंगे त्रिपुरा HC के सीजे, कोलेजियम ने की सिफारिश
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश का स्थान लेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 10:42 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 10:55 PM IST
शिमला: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त करने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का स्थान लेंगे. जस्टिस राव का तबादला कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है.
उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर 12 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे. जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HPSLSA) के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. कॉलेजियम के इस प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा औपचारिक नियुक्ति अधिसूचना जारी होना बाकी है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर से पहले हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान झारखंड के सीजे बनाए गए थे. दिलचस्प बात ये है कि त्रिपुरा से ट्रांसफर होने वाले न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव पहले हिमाचल हाई कोर्ट के सीजे रह चुके हैं.
जस्टिस ठाकुर का जन्म बिलासपुर जिला के एक छोटे से गांव में सोलह अप्रैल 1966 को हुआ. इनके पिता स्वर्गीय ठाकुर नारायण सिंह स्वामी घुमारवीं से विधायक रहे हैं. जस्टिस ठाकुर की माता गुरदेवी ठाकुर शिक्षा विभाग से प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं. जस्टिस ठाकुर ने बीएससी करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एलएलएम किया. छात्र जीवन में वे एनसीसी, एनएसएस और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में सक्रिय रहने के साथ-साथ आकाशवाणी शिमला में आकस्मिक उद्घोषक भी रहे.
वर्ष 1990 में अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू करने वाले जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में दीवानी, आपराधिक, संवैधानिक और राजस्व मामलों की पैरवी की. वे प्रदेश के सहायक महाधिवक्ता (1998–2003), अतिरिक्त महाधिवक्ता (2008–2013) और केंद्र सरकार के वरिष्ठ पैनल वकील भी रहे. 12 अप्रैल 2016 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया.
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