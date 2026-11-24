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हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर होंगे त्रिपुरा HC के सीजे, कोलेजियम ने की सिफारिश

हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त करने की सिफारिश की है. सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया. जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, त्रिपुरा हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का स्थान लेंगे. जस्टिस राव का तबादला कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया गया है.

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर 12 अप्रैल 2016 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे. जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (HPSLSA) के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं. कॉलेजियम के इस प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा औपचारिक नियुक्ति अधिसूचना जारी होना बाकी है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर से पहले हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान झारखंड के सीजे बनाए गए थे. दिलचस्प बात ये है कि त्रिपुरा से ट्रांसफर होने वाले न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव पहले हिमाचल हाई कोर्ट के सीजे रह चुके हैं.