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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने जस्टिस विवेक रूसिया, सीजे पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश विवेक रूसिया को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी की है. जस्टिस रूसिया वर्तमान में प्रशासनिक न्यायाधीश पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने से रिक्त पद के कारण यह व्यवस्था दी गई है. 1992 में एमपी स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में कराया रजिस्ट्रेशन जस्टिस रूसिया ने जबलपुर से वकालत की शुरूआत की थी. बाद में हाईकोर्ट के जज बने. कुछ समय तक दूसरी बेंच में रहे. पिछले दिनों वापस जबलपुर स्थानांतरित हुए थे. उनका जन्म दो अगस्त 1969 को जबलपुर में हुआ था. बीएससी और एलएलबी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आठ अगस्त 1992 से एमपी स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया. जस्टिस विवेक रूसिया के पिता स्वर्गीय प्रभाकर रूसिया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता थे. मध्य प्रदेश के 29वें चीफ जस्टिस बने संजीव सचदेवा, 20 सालों तक कर चुके वकालत