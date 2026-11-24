ETV Bharat / state

झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस विभु बखरू, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश

जस्टिस विभु बखरू ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट को जल्द ही नये मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विभु बखरू को झारखंड हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 24 नवंबर 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस विभु बखरू झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की यह सिफारिश है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित संवैधानिक औपचारिकताओं और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरी होगी.