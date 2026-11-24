झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस विभु बखरू, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश
जस्टिस विभु बखरू झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 24, 2026 at 11:45 PM IST
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट को जल्द ही नये मुख्य न्यायाधीश मिलने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विभु बखरू को झारखंड हाईकोर्ट का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है.
भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 24 नवंबर 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 27 नवंबर 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. ऐसे में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस विभु बखरू झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की यह सिफारिश है. मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित संवैधानिक औपचारिकताओं और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरी होगी.
2025 में बने कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस
जस्टिस विभु बखरू का न्यायिक करियर काफी महत्वपूर्ण रहा है. उन्हें वर्ष 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट में लंबे समय तक न्यायिक सेवाएं देने के बाद वर्ष 2025 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है. इस सिफारिश पर अंतिम मुहर लगने के बाद वह झारखंड हाईकोर्ट की न्यायिक व्यवस्था का नेतृत्व करेंगे.
दो मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायाधीश के स्थानांतरण की सिफारिश
कॉलेजियम ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है. जस्टिस रामचंद्र राव तेलंगाना हाईकोर्ट से आते हैं. वह इससे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इसके बाद उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था. वहीं, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, उन्हें त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है. यह सिफारिश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के कर्नाटक हाईकोर्ट स्थानांतरण के कारण की गई है.
झारखंड हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 27 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. ऐसे में जस्टिस विभु बखरू के नाम की सिफारिश को झारखंड हाईकोर्ट में आगामी नेतृत्व परिवर्तन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कॉलेजियम की सिफारिश पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जस्टिस बखरू झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे.
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