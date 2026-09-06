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जस्टिस वी. कामेश्वर राव बने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

जस्टिस वी. कामेश्वर राव ( ETV Bharat )

पटना: भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है. माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है. पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा. 49वें नियमित चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव जस्टिस वी. कामेश्वर राव पटना हाईकोर्ट के 49वें नियमित चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे. वर्तमान में जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं. उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शीघ्र ही निश्चित किया जाएगा. 6 अगस्त की बैठक में दिया गया नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को हुई बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव के नाम की अनुशंसा पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए की थी. कॉलेजियम की इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है. कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने थें सुधीर सिंह इससे पहले पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो गई थीं. उनके बाद से वरिष्ठ जज जस्टिस सुधीर सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे. कौन हैं जस्टिस वी. कामेश्वर राव?