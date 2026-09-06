जस्टिस वी. कामेश्वर राव बने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी
पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव बने. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी, जल्द शपथ ग्रहण.
Published : September 6, 2026 at 9:10 AM IST
पटना: भारत सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है. माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है. पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा.
49वें नियमित चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव
जस्टिस वी. कामेश्वर राव पटना हाईकोर्ट के 49वें नियमित चीफ जस्टिस के रूप में कार्य करेंगे. वर्तमान में जस्टिस सुधीर सिंह पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हैं. उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शीघ्र ही निश्चित किया जाएगा.
6 अगस्त की बैठक में दिया गया नाम
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 को हुई बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी. कामेश्वर राव के नाम की अनुशंसा पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पद के लिए की थी. कॉलेजियम की इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है.
कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने थें सुधीर सिंह
इससे पहले पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हो गई थीं. उनके बाद से वरिष्ठ जज जस्टिस सुधीर सिंह एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे थे.
कौन हैं जस्टिस वी. कामेश्वर राव?
जस्टिस वी. कामेश्वर राव का जन्म 7 अगस्त 1965 को हुआ था. उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातक की डिग्री और 1990 में एलएलबी की डिग्री हासिल की. मार्च 1991 में दिल्ली बार काउंसिल में निबंधित होकर उन्होंने वकालत शुरू की.
कई अदालतों में करीब 20 सालों तक किया प्रैक्टिस
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कैट समेत कई अदालतों में करीब 20 वर्षों तक प्रैक्टिस की. 2010 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया. सेवा मामलों, श्रम कानून, संवैधानिक, प्रशासनिक और मध्यस्थता मामलों में उनकी विशेषज्ञता रही. 17 अप्रैल 2013 को उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया और 18 मार्च 2015 को स्थायी जज बनाया गया.
2025 में लौटे थे दिल्ली हाईकोर्ट
वर्ष 2024 में उनका स्थानांतरण कर्नाटक हाईकोर्ट हुआ, जहां मई 2025 में उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में भी कार्य किया. जुलाई 2025 में वे फिर दिल्ली हाईकोर्ट लौट आए. अब उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है.
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