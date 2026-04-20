MCOCA केस: नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुईं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, 23 अप्रैल को दूसरी बेंच करेगी सुनवाई
इससे पहले मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मामले की सुनवाई टल गई थी.
Published : April 20, 2026 at 4:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान की मकोका के मामले में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. इस मामले पर अब कोई दूसरी बेंच 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 25 जून 2025 को नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. नरेश बाल्यान ने इसके पहले भी हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी लेकिन इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली गई थी.
उसके बाद बाल्यान ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया था, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई 2025 को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद बाल्यान ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है.
दरअसल वसूली के मामले में 4 दिसंबर 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था. इससे पहले बीजेपी ने नरेश बाल्यान का एक ऑडिया क्लिप जारी किया था जिसमें गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और बाल्यान के बीच बातचीत थी.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का ये मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.
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