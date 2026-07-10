चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय की सेवानिवृत्ति के बाद कौन संभालेगा पटना हाईकोर्ट? अधिसूचना जारी
पटना हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान हो चुका है. भारत सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. पढ़ें.
Published : July 10, 2026 at 4:57 PM IST
पटना: हाईकोर्ट के वरीय जज जस्टिस सुधीर सिंह वर्तमान चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के 11 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यकारी चीफ जस्टिस के रूप मे कार्य करेंगे. इस सन्दर्भ में भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
शताब्दी हॉल में विदाई समारोह: शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त हो रही चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय का भावपूर्ण विदाई समारोह शताब्दी हॉल में आयोजित किया गया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में माननीय जज, अधिवक्तागण, एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार आदि इस समारोह उपस्थित हुए.
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा: इनके अलावे चीफ जस्टिस के परिवार के सदस्यगण भी उपस्थित थे. न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय इनका जन्म 12 जुलाई, 1964 को हुआ था. इनकी आरम्भिक शिक्षा तथानगचेन स्कूल, गंगटोक, में हुआ. इन्होनें राजनीतिशास्त्र में लेडी श्रीराम कालेज,दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री प्राप्त की.
दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लाॅ सेन्टर से 1989 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की. 1990 में दिल्ली बार एसोसिएशन में इनरौल हुईं. 1990 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में न्यायिक सेवा में आईं. 15 अप्रेल, 2015 को सिक्किम हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हुईं. इन्होनें 2018, 2019, 2020 में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया. फिर 2025 में भी एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया.
चीफ जस्टिस के रूप में कार्यकाल: फिर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व दूसरी महिला चीफ जस्टिस के रूप में पांच जून, 2026 को कार्यभार संभाला.उन्हे पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रुप कार्यकाल बहुत छोटा रहा,लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा.
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