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राजस्थान के 44वें सीजे बने जस्टिस संजय के. अग्रवाल, लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिलाई शपथ

लोकभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह : जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान सरकार और न्यायपालिका से जुड़े कई प्रमुख लोग मौजूद रहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा समेत मंत्रिमंडल के सदस्य समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिकारी और अधिवक्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल के परिजन भी शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने.

शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की ओर से राज्यपाल से जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति पद की शपथ दिलाने के आग्रह के साथ हुई. इसके बाद मुख्य सचिव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जारी मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति अधिसूचना और नियुक्ति वारंट को पढ़कर सुनाया. औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्यपाल ने जस्टिस अग्रवाल को पद की शपथ दिलाई.

जयपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से तबादला होकर आए सीजे संजय के. अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं. राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे ने अग्रवाल को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई. उन्होंने हाईकोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली.

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सीजे अग्रवाल 3 जनवरी, 1989 को बतौर अधिवक्ता नामांकित हुए थे. इन्होंने राज्य और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों की ओर से अदालतों के पक्ष रखा. वहीं, उप महाधिवक्ता के तौर पर सेवा देने के दौरान इन्हें राज्य का महाधिवक्ता बनाया गया. इसके बाद 16 सितंबर, 2013 को इन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया और 8 मार्च, 2016 को इन्होंने स्थायी न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान पहुंचे जस्टिस अग्रवाल : जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके पास न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र का लंबा अनुभव है. मुख्य न्यायाधिपति के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जस्टिस अग्रवाल ने अपने लंबे कानूनी और न्यायिक करियर के दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं. न्यायाधीश बनने से पहले वे छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं. सिविल और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है.

जस्टिस के. आर. श्रीराम की सेवानिवृत्ति के बाद पद था रिक्त : राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद जस्टिस के. आर. श्रीराम के 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त था. इसके बाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियमित नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा था. अब जस्टिस संजय अग्रवाल की नियुक्ति के साथ इस पद को स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गया है. जस्टिस अग्रवाल के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में लंबा अनुभव है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबे समय तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के अलावा उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली है. ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट की कमान उनके अनुभव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.