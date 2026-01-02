ETV Bharat / state

जस्टिस संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की. पढ़ें-

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 2, 2026 at 8:13 AM IST

2 Min Read
पटना: भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह नियुक्ति की है, जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी बैठक में जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी. यह सिफारिश कई हाईकोर्ट्स में रिक्त पदों को भरने के लिए की गई थी.

अन्य हाईकोर्ट्स में भी नियुक्तियां: कॉलेजियम ने उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम और मेघालय हाईकोर्ट के लिए भी नए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की थी. इनमें से कुछ नियुक्तियों की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जबकि कुछ पर प्रक्रिया जारी है. पटना हाईकोर्ट में यह नियुक्ति न्यायिक प्रशासन को मजबूती प्रदान करेगी.

पदभार ग्रहण की प्रक्रिया: अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार के राज्यपाल जस्टिस संगम कुमार साहू को शपथ दिलाएंगे. इसके बाद वे विधिवत रूप से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह कार्यभार संभाल रहे हैं.

न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू (ETV Bharat)

जस्टिस साहू का न्यायिक करियर: जस्टिस संगम कुमार साहू का जन्म ओडिशा में हुआ. उन्होंने नुआबाजार हाई स्कूल से मैट्रिक, स्टीवर्ट साइंस कॉलेज कटक से आईएससी और बीएससी, उत्कल विश्वविद्यालय से एमए (अंग्रेजी एवं ओड़िया) तथा लॉ कॉलेज कटक से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.

वकालत से न्यायाधीश तक का सफर: 26 नवंबर 1989 को उन्होंने ओडिशा स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया. उनका मुख्य कार्यक्षेत्र आपराधिक कानून और सेवा संबंधी मामले रहे. उन्होंने ओडिशा के विभिन्न जिला न्यायालयों, हाईकोर्ट, उपभोक्ता फोरम, एसएटी और सीएटी में प्रैक्टिस की. 2 जुलाई 2014 को वे ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने.

अनुभवी न्यायाधीश की नई जिम्मेदारी: जस्टिस साहू के पास व्यापक न्यायिक अनुभव है. उनकी नियुक्ति से पटना हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है. यह नियुक्ति भारतीय न्यायपालिका में पारदर्शिता और वरिष्ठता के सिद्धांत को दर्शाती है.

