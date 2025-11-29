ETV Bharat / state

नहीं छीना जाएगा बच्चों से खेल मैदान, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने दिए निर्देश, मौजूदा जगह को बताया छोटा

कोंडागांव : बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत शुक्रवार को न्यायालय निरीक्षण के सिलसिले में कोंडागांव पहुंचे. जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों से विस्तृत चर्चा के दौरान उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में बनाए जा रहे नवीन न्यायालय भवन से जुड़े विवादित मामले पर भी बातचीत की.बीते कई दिनों से पीएम श्री स्कूल महात्मा गांधी वार्ड के छात्र-छात्राएं अपने स्कूल ग्राउंड को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. जस्टिस राजपूत ने बच्चों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया.

नवीन भवन निर्माण से पहले निरीक्षण

इस दौरान जस्टिस राजपूत ने मंडी प्रांगण का भी निरीक्षण किया. जहां बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें सरकारी भूमि दिखाने का आग्रह किया गया था. निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायालय भवन के लिए आवंटित भूमि 5 एकड़ से भी कम है, जो एक सर्व-सुविधा युक्त आधुनिक न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए अपर्याप्त है.

नहीं छीना जाएगा बच्चों से खेल मैदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौजूदा स्थल को भवन के लिए माना अपर्याप्त