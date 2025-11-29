ETV Bharat / state

नहीं छीना जाएगा बच्चों से खेल मैदान, जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने दिए निर्देश, मौजूदा जगह को बताया छोटा

बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने नवीन न्यायालय भवन को लेकर मौजूदा स्थल को छोटा माना है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
कोंडागांव : बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन सिंह राजपूत शुक्रवार को न्यायालय निरीक्षण के सिलसिले में कोंडागांव पहुंचे. जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों से विस्तृत चर्चा के दौरान उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में बनाए जा रहे नवीन न्यायालय भवन से जुड़े विवादित मामले पर भी बातचीत की.बीते कई दिनों से पीएम श्री स्कूल महात्मा गांधी वार्ड के छात्र-छात्राएं अपने स्कूल ग्राउंड को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. जस्टिस राजपूत ने बच्चों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया.

नवीन भवन निर्माण से पहले निरीक्षण
इस दौरान जस्टिस राजपूत ने मंडी प्रांगण का भी निरीक्षण किया. जहां बार एसोसिएशन की ओर से उन्हें सरकारी भूमि दिखाने का आग्रह किया गया था. निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर में न्यायालय भवन के लिए आवंटित भूमि 5 एकड़ से भी कम है, जो एक सर्व-सुविधा युक्त आधुनिक न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए अपर्याप्त है.

मौजूदा स्थल को भवन के लिए माना अपर्याप्त

उन्होंने ये भी माना कि कम भूमि के कारण पार्किंग, रिकॉर्ड रूम, महिला-पुरुष प्रतीक्षा कक्ष, अधिवक्ता कक्ष, स्टाफ भवन समेत अन्य अनिवार्य न्यायिक सुविधाओं का विकास संभव नहीं हो पाएगा.इसी आधार पर उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोंडागांव किरण चतुर्वेदी को निर्देशित किया कि मंडी प्रांगण के पीछे स्थित खाली सरकारी भूमि नवीन न्यायालय भवन निर्माण हेतु अधिक उपयुक्त है. उन्होंने इस भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए.

पीएम श्री स्कूल परिसर में प्रस्तावित न्यायालय भवन क्षेत्रफल के हिसाब से न्यायालय की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता. हाईकोर्ट जज के कोंडागांव प्रवास के दौरान स्थितियों को प्रत्यक्ष देखने के बाद यह निर्णय बच्चों के हितों, जनभावनाओं और न्यायिक सुविधा तीनों को ध्यान में रखकर लिया गया है- दीपक ठाकुर, अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ

जस्टिस राजपूत के इस स्पष्ट मत और निर्देश के बाद अब उम्मीद है कि लंबे समय से चल रहा नवीन न्यायालय भवन का भूमि विवाद समाधान की ओर बढ़ेगा.

