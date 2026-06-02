बिहार के रहने वाले जस्टिस S चंद्रशेखर बने सुप्रीम कोर्ट के जज, मुजफ्फरपुर के चैनपुर गांव में जश्न
ये खबर मिलते ही उनके गांव चैनपुर में उत्सव जैसा माहौल बन गया. सभी ने उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना की. पढ़ें खबर
Published : June 2, 2026 at 7:05 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार की माटी ने एक बार फिर देश के शीर्ष पायदान पर अपनी मेधा का परचम लहराया है. मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है. मंगलवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर ने पद की शपथ भी ली.
कौन है जस्टिस चंद्रशेखर: जस्टिस श्री चंद्रशेखर का जन्म 25 मई 1965 को हुआ. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कैंपस लॉ सेंटर से 1993 में LL.B की डिग्री हासिल की. 9 दिसंबर 1993 को वे दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए.
शानदार वकालत का करियर: जस्टिस चंद्रशेखर ने वकालत की शुरुआत दिल्ली से की और 19 साल के करियर में करीब 3,500 मामलों में पैरवी की. सुप्रीम कोर्ट के 140 से अधिक रिपोर्टेड फैसलों में उन्होंने काउंसल की भूमिका निभाई. इसके अलावा वे झारखंड, AICTE, बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के स्टैंडिंग काउंसल भी रहे.
झारखंड हाई कोर्ट कार्यकाल: अब तक के न्यायिक सफर में 17 जनवरी, 2013 को झारखंड हाई कोर्ट (रांची बेंच) में एडिशनल जज नियुक्त हुए, जिसके बाद 27 जून, 2014 को उनकी परमानेंट जज के रूप में पदस्थापना हुई. दिसंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे.
सुप्रीम कोर्ट तक का सफर: इसके बाद दिसंबर 2024 में जस्टिस चंद्रशेखर का राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया. फिर मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की, जिसे 14 जुलाई 2025 को मंजूरी मिल गई. मंजूरी के बाद उन्होंने 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली.
पैतृक गांव चैनपुर में उत्सव: मंगलवार को उनके शपथ की ऐतिहासिक और गौरवशाली खबर आते ही उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर के चैनपुर में खुशी और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा. पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया. स्थानीय लोग इसे अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं.
मिट्टी से गहरा जुड़ाव: जस्टिस चंद्रशेखर का परिवार अभी गांव से बाहर रहता है, लेकिन गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है. जैसे ही ग्रामीणों को उनके सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की सूचना मिली, सभी शुभचिंतक, मित्र और रिश्तेदार मंगलवार को एक जगह एकत्रित हो गए.
ग्रामीणों ने मनाया जश्न: सबने एक-दूसरे को गले लगाकर और बधाई देकर इस पल को सेलिब्रेट किया. गांव के लोगों का कहना है कि जस्टिस चंद्रशेखर ने अपनी ईमानदारी और लगन से आज यह मुकाम हासिल किया है, जिससे पूरे मुजफ्फरपुर का नाम देश भर में रोशन हुआ है.
भव्य पूजन और हवन: जस्टिस चंद्रशेखर के प्रति ग्रामीणों और रिश्तेदारों का गहरा लगाव इस बात से साफ झलकता है कि इस बड़ी खुशखबरी के बाद उनके पैतृक घर के ठीक सामने स्थित मंदिर में एक भव्य और विधिवत पूजन-हवन का आयोजन किया गया.
दीर्घायु होने की कामना: गांव के पुरोहितों और बुजुर्गों ने बैठकर मंत्रोच्चार के साथ हवन किया और जस्टिस चंद्रशेखर के उज्ज्वल भविष्य तथा दीर्घायु होने की कामना की. पूजा संपन्न होने के बाद पूरे गांव में बड़े पैमाने पर मिठाइयां बांटी गईं. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर कोई इस जश्न में शामिल हुआ.
चाचा और मामा भावुक: इस हर्षोल्लास के मौके पर गांव में मौजूद जस्टिस चंद्रशेखर के चाचा युगल किशोर सिंह और मामा नवल किशोर सिंह बेहद भावुक और गौरवान्वित नजर आए. उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस जश्न की अगुवाई की और बधाई देने आ रहे लोगों का मुंह मीठा कराया.
"जस्टिस एस चंद्रशेखर के पिता श्याम किशोर जी एक बेहद सम्मानित और कर्तव्यनिष्ठ सेवानिवृत्त अभियंता हैं. उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा उच्च संस्कार और शिक्षा की प्रेरणा दी. यही कारण है कि आज उनके पुत्र ने न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर पूरे परिवार और गांव का मान बढ़ाया है."- ग्रामीण
जमीन से जुड़ा व्यवहार: चैनपुर गांव के निवासियों का कहना है कि जस्टिस चंद्रशेखर का परिवार जब भी गांव आता है, उनका व्यवहार बेहद सौम्य और जमीन से जुड़ा रहता है. ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव का बेटा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में न्याय की कुर्सी पर बैठेगा, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है.
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