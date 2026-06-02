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बिहार के रहने वाले जस्टिस S चंद्रशेखर बने सुप्रीम कोर्ट के जज, मुजफ्फरपुर के चैनपुर गांव में जश्न

मुजफ्फरपुर: बिहार की माटी ने एक बार फिर देश के शीर्ष पायदान पर अपनी मेधा का परचम लहराया है. मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है. मंगलवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर ने पद की शपथ भी ली.

कौन है जस्टिस चंद्रशेखर: जस्टिस श्री चंद्रशेखर का जन्म 25 मई 1965 को हुआ. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कैंपस लॉ सेंटर से 1993 में LL.B की डिग्री हासिल की. 9 दिसंबर 1993 को वे दिल्ली स्टेट बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकृत हुए.

शानदार वकालत का करियर: जस्टिस चंद्रशेखर ने वकालत की शुरुआत दिल्ली से की और 19 साल के करियर में करीब 3,500 मामलों में पैरवी की. सुप्रीम कोर्ट के 140 से अधिक रिपोर्टेड फैसलों में उन्होंने काउंसल की भूमिका निभाई. इसके अलावा वे झारखंड, AICTE, बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के स्टैंडिंग काउंसल भी रहे.

जस्टिस एस चंद्रशेखर (ETV Bharat)

झारखंड हाई कोर्ट कार्यकाल: अब तक के न्यायिक सफर में 17 जनवरी, 2013 को झारखंड हाई कोर्ट (रांची बेंच) में एडिशनल जज नियुक्त हुए, जिसके बाद 27 जून, 2014 को उनकी परमानेंट जज के रूप में पदस्थापना हुई. दिसंबर 2023 में झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रहे.

सुप्रीम कोर्ट तक का सफर: इसके बाद दिसंबर 2024 में जस्टिस चंद्रशेखर का राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया. फिर मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की, जिसे 14 जुलाई 2025 को मंजूरी मिल गई. मंजूरी के बाद उन्होंने 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली.

पैतृक गांव चैनपुर में उत्सव: मंगलवार को उनके शपथ की ऐतिहासिक और गौरवशाली खबर आते ही उनके पैतृक गांव मुजफ्फरपुर के चैनपुर में खुशी और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा. पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया. स्थानीय लोग इसे अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन मान रहे हैं.

मिट्टी से गहरा जुड़ाव: जस्टिस चंद्रशेखर का परिवार अभी गांव से बाहर रहता है, लेकिन गांव की मिट्टी से उनका जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है. जैसे ही ग्रामीणों को उनके सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की सूचना मिली, सभी शुभचिंतक, मित्र और रिश्तेदार मंगलवार को एक जगह एकत्रित हो गए.