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न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा बने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश

रायपुर: ओडिशा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा ने सोमवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वरिष्ठ मंत्रिमंडल मंत्री और राज्य के अधिकारी लोक भवन में आयोजित समारोह में उपस्थित थे, जहां राज्यपाल रमेन डेका ने न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा को पद की शपथ दिलाई.

कृष्णा राम महापात्रा बने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

18 अप्रैल, 1965 को जन्मे न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा के पास बीए एलएलबी की डिग्री है और उन्होंने फरवरी 1988 में ओडिशा राज्य बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था. न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा ने दीवानी, आपराधिक, सेवा और संवैधानिक मामलों सहित विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में 26 सालों तक वकालत की है. न्यायमूर्ति कृष्णा राम महापात्रा ने ओडिशा राज्य और ओडिशा लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया है. इसके साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (क्योंझर), नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान सहित कई संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया है.

राज्यपाल रमेन डेका ने दिलाई शपथ