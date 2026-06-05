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पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनीं न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, पद और गोपनीयता की ली शपथ

वरिष्ठ न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली.

Chief Justice of Patna High Court
शपथ लेतीं न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 12:16 PM IST

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पटना: उच्च न्यायालय पटना को नया नेतृत्व मिल गया है. पटना हाईकोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने बिहार लोक भवन में शपथ ग्रहण किया. माननीय राज्यपाल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई.

पटना हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस: ये सिक्किम हाईकोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला जज रहीं. इनका जन्म 12 जुलाई,1964 को हुआ था. इनकी आरम्भिक शिक्षा तथानगचेन स्कूल, गंगटोक में हुई है.

Chief Justice of Patna High Court
पटना हाईकोर्ट को मिला नया चीफ जस्टिस (ETV Bharat)

48वीं चीफ जस्टिस बनीं न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय: इन्होने राजनीति शास्त्र में लेडी श्रीराम कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस लाॅ सेन्टर से 1989 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की.

दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लाॅ की प्रैक्टिस: 1990 में दिल्ली बार एसोसिएशन में इनरौल हुई. इन्होने दिल्ली हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लाॅ की प्रैक्टिस की. 1990 में प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट के रूप में न्यायिक सेवा में आयीं.

पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस: 15 अप्रैल, 2015 में सिक्किम हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुईं. इन्होंने 2018,2019,2020 में ऐक्टिंग चीफ जस्टिस व 2025 और 2026 में भी ऐक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत रहीं. आज उन्होने पटना हाईकोर्ट की दूसरी महिला चीफ जस्टिस के रूप पदभार ग्रहण किया.

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पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)

4 जून को जस्टिस संगम कुमार साहू हुए रिटायर : न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू चार जून 2026 को रिटायर हो गए हैं. उनके बाद 5 जून 2026 को जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है.

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