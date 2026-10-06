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उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रशासनिक फेरबदल, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मनोज कुमार तिवारी

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ( PHOTO- ETV Bharat )

नैनीताल: भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) के लिए नियुक्त किया गया है.