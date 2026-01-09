ETV Bharat / state

जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक बने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लोकभवन में दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ

जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक को शपथ दिलाते राज्यपाल ( Etv Bharat )