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115 दिन में इंसाफ; ब्लाइंड मर्डर और लूट के 3 दोषियों को उम्रकैद के साथ 45 हजार रुपये का जुर्माना

विकासनगर के इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है.

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लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ की कोर्ट ने सुनाया फैसला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 1:16 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ की कोर्ट ने ब्लाइंड मर्डर और लूट के मामले में 115 दिनों में सजा सुनाई है. मामले के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास हो गया. अदालत ने सभी दोषियों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कुल 1.35 लाख रुपये के जुर्माने में से दो-तिहाई राशि मृतक लालाराम की पत्नी को मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया गया है.

बता दें, विकासनगर के इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है. इंस्पेक्टर एवं विवेचक आलोक कुमार सिंह के मुताबिक, मृतक लालाराम पहले मड़ियांव क्षेत्र में चने का ठेला लगाकर परिवार का गुजारा करता था. तीनों आरोपी सोनू, राहुल उर्फ शिवा और धनराज रोज उसकी दिनभर की कमाई लूट लेते थे और विरोध करने पर मारपीट और धमकाते थे.

लगातार प्रताड़ना से तंग आकर लालाराम पहले रहीमनगर चला गया, लेकिन आरोपियों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा. इसके बाद वह अपने गांव चला गया. करीब 3 महीने बाद लौटकर उसने विकासनगर में दोबारा ठेला लगाना शुरू किया, लेकिन आरोपियों ने उसका नया ठिकाना भी तलाश लिया और फिर उससे लूटपाट शुरू कर दी. जब लालाराम ने आरोपियों को चेतावनी दी कि वह अपने भाई को पूरी बात बता चुका है और अब पुलिस में शिकायत करेगा, तो तीनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

3 दिसंबर 2025 की रात वे उसे सुनसान जगह ले गए और ईंटों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि यही गिरोह चौक क्षेत्र में ठेला लगाने वाले दीपू द्विवेदी समेत अन्य कमजोर रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को भी निशाना बनाकर उनसे लूटपाट और मारपीट करता था.

दीपू के बयान ने पुलिस को आरोपियों के अपराध के तरीके को समझने में अहम सुराग दिया. प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर पुलिस ने महज 115 दिनों में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई.

लखनऊ पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई. पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में तेजी से सुनवाई कराकर दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोनू, राहुल उर्फ शिवा और धनराज को भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए, हत्या के अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक पर जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसके अलावा लूट और अन्य अपराधों में तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास, तीन वर्ष के कारावास तथा अलग-अलग धाराओं में कुल 45-45 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने सभी सजाएं निर्धारित कानून के अनुसार लागू करने के आदेश दिए हैं.

पुलिस के मुताबिक, अदालत ने मौखिक, दस्तावेजी, वैज्ञानिक, इलेक्ट्रॉनिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना. मजबूत विवेचना और साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति के कारण कम समय में मामले का निस्तारण किया जा सका.

इस मामले में थाना प्रभारी एवं विवेचक आलोक कुमार सिंह, थाना विकासनगर के पैरोकार कांस्टेबल उमेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर और अभियोजन कार्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण रही.

थाना प्रभारी विकासनगर आलोक कुमार सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की गई. वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ मजबूत विवेचना के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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ब्लाइंड मर्डर 3 दोषियों को उम्रकैद
लूट मर्डर के आरोपी को उम्रकैद
3 ACCUSED GETS LIFE IMPRISONMENT
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