ETV Bharat / state

115 दिन में इंसाफ; ब्लाइंड मर्डर और लूट के 3 दोषियों को उम्रकैद के साथ 45 हजार रुपये का जुर्माना

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ की कोर्ट ने ब्लाइंड मर्डर और लूट के मामले में 115 दिनों में सजा सुनाई है. मामले के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास हो गया. अदालत ने सभी दोषियों पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कुल 1.35 लाख रुपये के जुर्माने में से दो-तिहाई राशि मृतक लालाराम की पत्नी को मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया गया है.

बता दें, विकासनगर के इस ब्लाइंड मर्डर के पीछे की कहानी बेहद खौफनाक है. इंस्पेक्टर एवं विवेचक आलोक कुमार सिंह के मुताबिक, मृतक लालाराम पहले मड़ियांव क्षेत्र में चने का ठेला लगाकर परिवार का गुजारा करता था. तीनों आरोपी सोनू, राहुल उर्फ शिवा और धनराज रोज उसकी दिनभर की कमाई लूट लेते थे और विरोध करने पर मारपीट और धमकाते थे.

लगातार प्रताड़ना से तंग आकर लालाराम पहले रहीमनगर चला गया, लेकिन आरोपियों ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा. इसके बाद वह अपने गांव चला गया. करीब 3 महीने बाद लौटकर उसने विकासनगर में दोबारा ठेला लगाना शुरू किया, लेकिन आरोपियों ने उसका नया ठिकाना भी तलाश लिया और फिर उससे लूटपाट शुरू कर दी. जब लालाराम ने आरोपियों को चेतावनी दी कि वह अपने भाई को पूरी बात बता चुका है और अब पुलिस में शिकायत करेगा, तो तीनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

3 दिसंबर 2025 की रात वे उसे सुनसान जगह ले गए और ईंटों से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी. जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि यही गिरोह चौक क्षेत्र में ठेला लगाने वाले दीपू द्विवेदी समेत अन्य कमजोर रेहड़ी-पटरी कारोबारियों को भी निशाना बनाकर उनसे लूटपाट और मारपीट करता था.

दीपू के बयान ने पुलिस को आरोपियों के अपराध के तरीके को समझने में अहम सुराग दिया. प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों और मजबूत पैरवी के आधार पर पुलिस ने महज 115 दिनों में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई.

लखनऊ पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई. पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत गंभीर आपराधिक मामलों में तेजी से सुनवाई कराकर दोषियों को सजा दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है.