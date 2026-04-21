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जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता बने झारखंड के लोकायुक्त, ईटीवी भारत से बोले- लंबित मामले की तेजी से होगी सुनवाई

झारखंड के नए लोकायुक्त अमिताभ कुमार गुप्ता पदभार संभालते हुए ( Etv Bharat )

रांचीः जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता राज्य के नये लोकायुक्त बनाए गए हैं. मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोकायुक्त अमिताभ कुमार गुप्ता को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राज्यसभा सांसद महुआ माजी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुष्पगुच्छ भेंटकर शुभकामना दी

शपथपत्र के बाद नवनियुक्त लोकायुक्त को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुष्पगुच्छ भेंटकर शुभकामना दी. शपथग्रहण के बाद जस्टिस गुप्ता अपने कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया. इस मौके पर कार्यालय कर्मियों से कामकाज की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए. इस मौके पर नये लोकायुक्त ने कोर्ट रुम से लेकर कार्यालय कक्ष का निरीक्षण किया और लोकायुक्त एक्ट की कॉपी की मांग की. कार्यालय कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए इसे उपलब्ध कराया, तत्पश्चात उन्होंने परिवार के साथ लंबे समय से खाली पड़े लोकायुक्त आवास का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए.

झारखंड के नए लोकायुक्त अमिताभ कुमार गुप्ता (Etv Bharat)

लंबित मामले की तेजी से सुनवाई होगी प्राथमिकता

राज्य के नये लोकायुक्त जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से खास बातचीत में कहा कि भ्रष्टाचार के करीब तीन हजार लंबित मामलों की सुनवाई पहले होगी. कोशिश होगी जो भी मामले सामने आयेंगे उसका तेजी से निपटारा हो. उन्होंने कहा कि आज पहला दिन है मैं सभी चीजों को समझ रहा हूं.