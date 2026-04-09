ETV Bharat / state

32 साल पहले पति-पत्नी की गोली मारकर हुई थी हत्या, अब जाकर मिला इंसाफ

पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर के बहुचर्चित पति-पत्नी हत्या मामले में आखिरकार 32 वर्षों बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय, दानापुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन ने आरोपी नसीब लाल यादव और बंगाली राय को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

2 फरवरी 1994 की वो काली रात : यह मामला दुल्हिन बाजार थाना कांड संख्या 40/94 और सेशन ट्रायल संख्या 150/95 से जुड़ा है. घटना 2 फरवरी 1994 की देर रात की है, जब पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

व्यवहार न्यायालय, दानापुर (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला? : आरोप लगाया गया था कि धर्मचक निवासी रामजन्म यादव अपने घर की छत पर सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी मरछिया देवी कमरे में थीं. पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपी अपने समर्थकों के साथ घर की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसे और दरवाजा तोड़ दिया. इसके बाद नसीब लाल यादव ने मरछिया देवी को सीने में गोली मार दी, वहीं छत पर सो रहे रामजन्म यादव की बंगाली राय ने गले में गोली मारकर हत्या कर दी.

'पहले भी हुई थी मारने की कोशिश' : घटना के बाद मृतक के पुत्र राम परीक्षण यादव ने दुल्हिन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले भी आरोपियों द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई थी.