32 साल पहले पति-पत्नी की गोली मारकर हुई थी हत्या, अब जाकर मिला इंसाफ
पटना के दानापुर डबल मर्डर केस में 32 साल बाद इंसाफ मिला है. दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. पढ़ें खबर
Published : April 9, 2026 at 8:58 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर के बहुचर्चित पति-पत्नी हत्या मामले में आखिरकार 32 वर्षों बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. व्यवहार न्यायालय, दानापुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार गुंजन ने आरोपी नसीब लाल यादव और बंगाली राय को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
2 फरवरी 1994 की वो काली रात : यह मामला दुल्हिन बाजार थाना कांड संख्या 40/94 और सेशन ट्रायल संख्या 150/95 से जुड़ा है. घटना 2 फरवरी 1994 की देर रात की है, जब पति-पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.
क्या है पूरा मामला? : आरोप लगाया गया था कि धर्मचक निवासी रामजन्म यादव अपने घर की छत पर सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी मरछिया देवी कमरे में थीं. पुरानी दुश्मनी के चलते आरोपी अपने समर्थकों के साथ घर की चारदीवारी फांदकर अंदर घुसे और दरवाजा तोड़ दिया. इसके बाद नसीब लाल यादव ने मरछिया देवी को सीने में गोली मार दी, वहीं छत पर सो रहे रामजन्म यादव की बंगाली राय ने गले में गोली मारकर हत्या कर दी.
'पहले भी हुई थी मारने की कोशिश' : घटना के बाद मृतक के पुत्र राम परीक्षण यादव ने दुल्हिन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि पहले भी आरोपियों द्वारा जान से मारने की कोशिश की गई थी.
''अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.''- रामकेश्वर प्रसाद, प्रभारी एपीपी
मृतक के परिवार वाले फैसले से खुश : कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली. मृतक के पुत्र राम परीक्षण यादव ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें न्याय मिला. देर से ही सही पर जिसने जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्हें सजा मुकर्रर की गई है.
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