पुरी की तरह काशी में भी भगवान जगन्नाथ का विशेष स्नान, अब 15वें दिन रथ यात्रा पर होंगे दर्शन
जेष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का विधि विधान से स्नान, भक्तों का उमड़ा सैलाब.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 12:58 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 1:17 PM IST
वाराणसी: काशी में सोमवार को जेष्ठ मास पूर्णिमा तिथि पर अस्सी घाट स्थित भगवान जगन्नाथ को सुबह 5 बजे भोर से विभिन्न प्रकार के पवित्र जल से स्नान कराया गया. आज दिन भर लोग भगवान जगन्नाथ बलभद्र और बहन सुभद्रा को स्नान कराएंगें. बता दें कि पुरी के तर्ज पर यहां पर पूरे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ का पूजा-पाठ किया जाता है.
सिर्फ काशी ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों, प्रदेशों से भी लोग आज के दिन मंदिर में पहुंचते हैं. स्नान का क्रम आज पूरे दिन चलता है, आस्था का एक अलग ही नजारा यहां पर देखने को मिलता है. कुछ देर के लिए लगता है कि आप जगन्नाथ पुरी में ही विराजमान हो गए हैं.
इनसे होता है प्रभु का विशेष स्नान: आज भोर में भगवान जगन्नाथ को विभिन्न प्रकार के नदियों के जल से स्नान कराया गया. घी, दूध, दही, शहद, मिश्री इसके साथ ही अन्य अलग-अलग इत्र से भी भगवान को स्नान कराया गया.
आज के बाद नहीं होगा भगवान जगन्नाथ का दर्शन: आज भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लोग इतना स्नान करा देते हैं कि भगवान बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान अब 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देंगे. 17वें दिन भगवान काशी वासियों को दर्शन देंगे और तभी से काशी में प्रसिद्ध शुमार लक्खा मेला का प्रारंभ होगा, जो कि रथ यात्रा क्षेत्र में लगेगा. 3 दिनों तक ये ऐतिहासिक मेला लगता है, भगवान अपने रथ पर सवार होकर काशी वासियों को दर्शन देते हैं.
उत्कर्ष श्रीवास्तव ने बताया कि आज महाप्रभु जगन्नाथ को स्नान कराया जा रहा है. विभिन्न प्रकार के जल और पंचांग से भगवान का स्नान होता है. काशी में हजारों साल से ये परंपरा चली आ रही है और 18वीं शताब्दी में इस मंदिर में परंपरा का निर्वहन हो रहा है. ज्वार आ जाता है भगवान बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन बाद फिर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, तभी प्रसिद्ध रथ यात्रा का मेला शुरू होता है.
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