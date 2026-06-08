ETV Bharat / state

Jupiter and Venus Conjunction : 9 जून को आसमान में दिखेगा बृहस्पति और शुक्र का अद्भुत नजारा; जानें क्यों है खास

गोरखपुर: खगोल प्रेमियों के लिए मंगलवार, 9 जून की शाम बेहद खास होने जा रही है. अगर आप भी रात में तारों और ग्रहों को निहारना पसंद करते हैं, तो अपनी छत पर जाने के लिए तैयार हो जाइए. इस दिन हमारे सौरमंडल के दो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र और बृहस्पति के बीच दो अद्भुत घटनाएं होंगी, जिसका नजारा बड़ा ही आकर्षक होगा.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया है कि 9 जून 2026 को बृहस्पति और शुक्र ग्रह आकाश में पश्चिमी दिशा में दिखाई देंगे, लेकिन पृथ्वी के दृष्टिकोण से आकाश में दो ग्रह एक-दूसरे के करीब दिखाई देने पर युति की स्थिति उत्पन्न होती है. हालांकि शुक्र और बृहस्पति लगभग बिल्कुल अगल-बगल दिखाई देंगे, लेकिन अंतरिक्ष में उनके बीच करोड़ों किलोमीटर की दूरी रहेगी. उन्होंने बताया कि यह प्रभाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक समान पथ पर करते हैं, जिसे क्रांतिवृत्त के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से देखने पर वे कभी-कभी आकाश के एक ही क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं.



कब और कैसे देखें



खगोलविद ने बताया कि सूर्यास्त के बाद दोनों ग्रहों को पश्चिमी आकाश में आसानी से देखा जा सकता है. ग्रहों की बात करें तो शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है, जबकि बृहस्पति दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है. इनकी चमक के कारण, अनुकूल मौसम की स्थिति में इन्हें नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है.

इनको देखने के लिए किसी भी खास खगोलीय उपकरण की आवश्यकता नहीं है. इसको आप आसानी से अपनी साधारण आंखों से ही देख सकते हैं. यदि आपके पास कोई टेलीस्कोप/ दूरबीन या विनोकुलर आदि मौजूद है तो आप इनको और भी अधिक स्पष्ट एवं बेहतर तरीके के साथ ही सविस्तार पूर्वक, अच्छी तरह से बृहस्पति ग्रह और उसके चंद्रमा के साथ ही शुक्र ग्रह को भी काफ़ी कुछ विस्तृत दृश्य के रूप में देख सकते हैं.

दोनों के बीच की दूरी लगभग 1.6 डिग्री के बीच होगी