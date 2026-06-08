ETV Bharat / state

Jupiter and Venus Conjunction : 9 जून को आसमान में दिखेगा बृहस्पति और शुक्र का अद्भुत नजारा; जानें क्यों है खास

मंगलवार को एक साथ दिखेंगे बृहस्पति और शुक्र, 2 स्थितियां बनाएंगी बेहद खास

Photo Credit; ETV Bharat
प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:00 PM IST

|

Updated : June 8, 2026 at 8:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: खगोल प्रेमियों के लिए मंगलवार, 9 जून की शाम बेहद खास होने जा रही है. अगर आप भी रात में तारों और ग्रहों को निहारना पसंद करते हैं, तो अपनी छत पर जाने के लिए तैयार हो जाइए. इस दिन हमारे सौरमंडल के दो सबसे चमकदार ग्रह शुक्र और बृहस्पति के बीच दो अद्भुत घटनाएं होंगी, जिसका नजारा बड़ा ही आकर्षक होगा.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया है कि 9 जून 2026 को बृहस्पति और शुक्र ग्रह आकाश में पश्चिमी दिशा में दिखाई देंगे, लेकिन पृथ्वी के दृष्टिकोण से आकाश में दो ग्रह एक-दूसरे के करीब दिखाई देने पर युति की स्थिति उत्पन्न होती है. हालांकि शुक्र और बृहस्पति लगभग बिल्कुल अगल-बगल दिखाई देंगे, लेकिन अंतरिक्ष में उनके बीच करोड़ों किलोमीटर की दूरी रहेगी. उन्होंने बताया कि यह प्रभाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि ग्रह सूर्य की परिक्रमा एक समान पथ पर करते हैं, जिसे क्रांतिवृत्त के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण पृथ्वी से देखने पर वे कभी-कभी आकाश के एक ही क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं.

कब और कैसे देखें

खगोलविद ने बताया कि सूर्यास्त के बाद दोनों ग्रहों को पश्चिमी आकाश में आसानी से देखा जा सकता है. ग्रहों की बात करें तो शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है, जबकि बृहस्पति दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है. इनकी चमक के कारण, अनुकूल मौसम की स्थिति में इन्हें नंगी आंखों से आसानी से देखा जा सकता है.

इनको देखने के लिए किसी भी खास खगोलीय उपकरण की आवश्यकता नहीं है. इसको आप आसानी से अपनी साधारण आंखों से ही देख सकते हैं. यदि आपके पास कोई टेलीस्कोप/ दूरबीन या विनोकुलर आदि मौजूद है तो आप इनको और भी अधिक स्पष्ट एवं बेहतर तरीके के साथ ही सविस्तार पूर्वक, अच्छी तरह से बृहस्पति ग्रह और उसके चंद्रमा के साथ ही शुक्र ग्रह को भी काफ़ी कुछ विस्तृत दृश्य के रूप में देख सकते हैं.

दोनों के बीच की दूरी लगभग 1.6 डिग्री के बीच होगी

खगोलविद ने बताया कि ग्रहों को देखने के लिए पर्यवेक्षकों को पूर्ण अंधकार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी. आज कल पश्चिमी आकाश में शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह इतने चमकीले हैं कि वे सूर्यास्त के तुरंत बाद दिखाई देने लगते हैं और दोनों के बीच यह दूरी लगभग हाथ की लंबाई पर रखी छोटी उंगली की चौड़ाई से थोड़ी अधिक है. या यूं कहें कि 9 जून 2026 को इनके बीच की कोणीय दूरी केवल लगभग 1.6 डिग्री के बीच होगी.

ये ग्रह इतने करीब होंगे कि दूरबीन से एक ही दृश्य में दिखाई देंगे. वैसे तो यह दोनों ग्रह पिछले 4 जून 2026 से लेकर लगभग 15 जून 2026 तक आकाश के पश्चिमी दिशा/क्षितिज पर आस पास ही हैं, लेकिन इसके बाद इनके बीच की कोणीय दूरी धीरे-धीरे बढ़ती चली जाएगी और फिर आकाश में दूर-दूर दिखाई देंगे, लेकिन 9 जून को ब्रहस्पति और शुक्र ग्रह आकाश में पश्चिमी दिशा में सबसे पास दिखाई देंगे, जिसे खगोलविज्ञान की भाषा में युति कहा जाता है.

कितने बजे से कितने बजे तक दिखाई देंगे दोनों ग्रह

खगोलविद ने बताया कि बृहस्पति और शुक्र ग्रह को देखने के लिए आप शाम से लेकर रात्रि के लगभग 9 बजे तक आकाश की पश्चिमी दिशा में देख सकते हैं. साथ में ही दोनों ग्रह मिथुन तारामंडल क्षेत्र में ही दिखाई देंगे. इसके बाद दोनों ग्रह धीरे पश्चिमी क्षितिज के नीचे जाना शुरू कर देंगे.

ये भी पढ़ें- ऑनर किलिंग: हैवान बने पिता-भाई ने बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, वारदात छिपाने के लिए शव पर बनाए सांप के काटने के निशान, 4 गिरफ्तार

Last Updated : June 8, 2026 at 8:10 PM IST

TAGGED:

ASTRONOMICAL PHENOMENON
JUPITER PLANET
VENUS PLANET
ASTRONOMICAL PHENOMENON ON 9TH JUNE
CONJUNCTION OF JUPITER AND VENUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.