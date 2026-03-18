वैशाली नगर में कैनाल रोड प्रोजेक्ट पर भड़के रहवासी, जुनवानी–IIT भिलाई कैनाल रोड परियोजना का विरोध
दुर्ग के वैशाली नगर में कैनाल रोड के तहत चौड़ीकरण का विरोध रहवासी कर रहे हैं. उनका कहना है कि कई लोग बेघर हो जाएंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 18, 2026 at 4:50 PM IST
दुर्ग: जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जुनवानी से IIT भिलाई तक बनने वाली कैनाल रोड परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध तेज हो गया है. बुधवार को वार्ड नंबर 15 के रहवासियों ने परदेसी चौक पर प्रदर्शन कर चक्काजाम किया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाकर रास्ता खुलवाया.
क्या है परियोजना
करीब 2.30 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क बनाने की ये परिजयोजना है. जिसकी लागत करीब 18 करोड़ 8 लाख रुपये है. इसका मार्ग जुनवानी पेट्रोल पंप से खम्हरिया भाठा, खम्हरिया, कुटेलाभाठा होते हुए IIT जेवरा-सिरसा तक होगा.
लोगों का विरोध क्यों?
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले 15 फीट चौड़ी सड़क का प्रस्ताव था. अब अचानक 30–40 फीट तक चौड़ीकरण किया जा रहा है. इससे बड़ी संख्या में घरों पर असर पड़ेगा. परियोजना के तहत कई घर चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे हैं और इसे तोड़ा जाना है. साथ ही चौड़ीकरण से दुर्गा मंदिर भी प्रभावित हो रहा है.
लोगों ने सालों की मेहनत से मकान बनाए हैं. कई परिवारों में शादी जैसे कार्यक्रम हैं, ऐसे में घर टूट जाएगा तो हम कहा जाएंगे- स्थानीय निवासी दीपक मिश्रा
15 फीट की बात हम कई साल से सुनते आ रहे हैं, इससे किसी को दिक्कत भी नहीं थी लेकिन अब अचानक 30-40 फीट चौड़ी सड़क बनाने की बात आ रही है ये गलत है- स्थानीय महिला विधि शर्मा
लोगों की मांग
ऐसे में प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सड़क निर्माण पुराने प्रस्ताव (15 फीट) के अनुसार ही किया जाए ताकि लोगों के घर और धार्मिक स्थल सुरक्षित रह सकें.
अगर कोई भी व्यक्ति बेघर है तो उसे योजना के तहत लाभ मिलेगा लेकिन किसी ने अगर अतिक्रमण कर रखा है तो वो निश्चित रूप से टूटेगा- राजीव पांडे आयुक्त नगर निगम
प्रशासन का पक्ष
नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे का बयान भी सामने आया है, कहा कि ये केनाल जल संसाधन विभाग का है. PWD अधिकारियों द्वारा सड़क बनाने का निरीक्षण किया गया है.अगर यहां ऐसे लोग प्रभावित हो रहे हैं जिनके पास स्वंय का आवास नहीं है तो उन्हें PM आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा.