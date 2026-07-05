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मोटापा ही नहीं...बच्चों के जबड़े और दांतों की बनावट भी बिगाड़ रहा जंक फूड; ऐसे करें बचाव

बीएचयू में इलाज करते डॉक्टर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: जंक फूड, सॉफ्ट फूड या फास्ट फूड जो भी नाम दीजिए यह बच्चों में कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं. मोटापा से लेकर पाचन तंत्र का कमजोर होना जंक फूड के कारण है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दंत चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स का तो यहां तक कहना है कि जंक फूड या सॉफ्ट फूड बच्चों के मसूड़ों को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से टेढ़े-मेढ़े दांत के युवा मरीज बढ़ रहे हैं. हालिया रिसर्च में भी यह बातें सामने आई है कि 6-12 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत कमजोर हो रहे हैं और बच्चों में डेंटल समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है. हर दूसरा बच्चा दांतों की समस्या और दांतों के खराब होने की संभावना को लेकर डेंटिस्ट के पास पहुंच रहा है. BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट में प्रतिदिन 45 से 50 बच्चे समस्या लेकर पहुंच रहे हैं. लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, जो बच्चों की इस परेशानी की रियलिटी को उजागर कर रही है. जंक फूड से बिगड़ रही बच्चों की सेहत. (Video Credit: ETV Bharat) BHU में बढ़ रही मरीजों की संख्या: दंत चिकित्सा विज्ञान के पूर्व डीन और वरिष्ठ प्रो. डॉ. टीपी चतुर्वेदी का कहना है कि यह बहुत जटिल और गंभीर समस्या है. इससे इस वक्त हम खुद परेशान हैं. उनका कहना है कि जिस हिसाब से हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में बच्चों की भीड़ टेढ़े-मेढ़े दांतों और दांतों की अन्य समस्याओं को लेकर हो रही है, वह बहुत सोचने वाली बात है. उन्होंने कहा कि बीएचयू के दंत चिकित्सा संकाय में आर्थोडांटिक्स वर्कशॉप बनाई गई है. पहले डेंटल का एक छोटा सा हिस्सा ही काम करता है, लेकिन अब खुद की बिल्डिंग ट्रॉमा सेंटर के पास बन गई है. इस बिल्डिंग की जरूरत पर सवाल उठे थे, लेकिन आज जैसे सबसे ज्यादा भीड़ यहां हो रही है. प्रो. चतुर्वेदी ने बताया कि BHU का यह स्पेशल विंग है, जहां सिर्फ टेढ़े-मेढ़े दांत, जबड़े और चेहरे को ठीक किया जाता है. यूपी सहित पूर्वांचल और बिहार-झारखंड के हिस्सों में इस तरह का स्पेशल इलाज अलग से करने की व्यवस्था नहीं है. इसलिए यहां भीड़ बहुत ज्यादा है. क्या कहती है स्टडी: उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि टेढे, मेढ़े दांत और जबड़े की समस्या बच्चों में तेजी से बढ़ रही है. मतलब हर दूसरा बच्चा आर्थोडांडिक समस्या से परेशान है. शहर में यह दिक्कत गावों के बच्चों से ज्यादा होती है. यह सर्वे बनारस आर्थोडाटिंक स्टडी ग्रुप के संयोजन से प्रो. टीपी चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया. प्रो. चतुर्वेदी का कहना है कि टेढ़े-मेढ़े या अनियमित दांत और जबड़े की समस्या का मुख्य कारण वातावरणीय और आनुवांशिक दोनों होते हैं. यह समस्या बच्चों में ज्यादा पाई जा रही है. उन्होंने कहा हमारी स्टडी में यह बातें भी सामने आई है कि इस समस्या की सबसे बड़ी वजह छोटे बच्चों की कम उम्र में चीजों को चबाकर न खाने की आदत है.