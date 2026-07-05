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मोटापा ही नहीं...बच्चों के जबड़े और दांतों की बनावट भी बिगाड़ रहा जंक फूड; ऐसे करें बचाव

BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट में प्रतिदिन 45 से 50 बच्चे समस्या लेकर पहुंच रहे हैं. लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है.

बीएचयू में इलाज करते डॉक्टर.
बीएचयू में इलाज करते डॉक्टर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 7:08 AM IST

6 Min Read
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वाराणसी: जंक फूड, सॉफ्ट फूड या फास्ट फूड जो भी नाम दीजिए यह बच्चों में कई बीमारियों का कारण बन रहे हैं. मोटापा से लेकर पाचन तंत्र का कमजोर होना जंक फूड के कारण है. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दंत चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स का तो यहां तक कहना है कि जंक फूड या सॉफ्ट फूड बच्चों के मसूड़ों को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से टेढ़े-मेढ़े दांत के युवा मरीज बढ़ रहे हैं.

हालिया रिसर्च में भी यह बातें सामने आई है कि 6-12 वर्ष के बच्चों के दूध के दांत कमजोर हो रहे हैं और बच्चों में डेंटल समस्याओं में बढ़ोतरी हो रही है. हर दूसरा बच्चा दांतों की समस्या और दांतों के खराब होने की संभावना को लेकर डेंटिस्ट के पास पहुंच रहा है.

BHU के डेंटल इंस्टीट्यूट में प्रतिदिन 45 से 50 बच्चे समस्या लेकर पहुंच रहे हैं. लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है, जो बच्चों की इस परेशानी की रियलिटी को उजागर कर रही है.

जंक फूड से बिगड़ रही बच्चों की सेहत. (Video Credit: ETV Bharat)

BHU में बढ़ रही मरीजों की संख्या: दंत चिकित्सा विज्ञान के पूर्व डीन और वरिष्ठ प्रो. डॉ. टीपी चतुर्वेदी का कहना है कि यह बहुत जटिल और गंभीर समस्या है. इससे इस वक्त हम खुद परेशान हैं. उनका कहना है कि जिस हिसाब से हमारे डेंटल डिपार्टमेंट में बच्चों की भीड़ टेढ़े-मेढ़े दांतों और दांतों की अन्य समस्याओं को लेकर हो रही है, वह बहुत सोचने वाली बात है. उन्होंने कहा कि बीएचयू के दंत चिकित्सा संकाय में आर्थोडांटिक्स वर्कशॉप बनाई गई है.

पहले डेंटल का एक छोटा सा हिस्सा ही काम करता है, लेकिन अब खुद की बिल्डिंग ट्रॉमा सेंटर के पास बन गई है. इस बिल्डिंग की जरूरत पर सवाल उठे थे, लेकिन आज जैसे सबसे ज्यादा भीड़ यहां हो रही है.

प्रो. चतुर्वेदी ने बताया कि BHU का यह स्पेशल विंग है, जहां सिर्फ टेढ़े-मेढ़े दांत, जबड़े और चेहरे को ठीक किया जाता है. यूपी सहित पूर्वांचल और बिहार-झारखंड के हिस्सों में इस तरह का स्पेशल इलाज अलग से करने की व्यवस्था नहीं है. इसलिए यहां भीड़ बहुत ज्यादा है.

क्या कहती है स्टडी: उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि टेढे, मेढ़े दांत और जबड़े की समस्या बच्चों में तेजी से बढ़ रही है. मतलब हर दूसरा बच्चा आर्थोडांडिक समस्या से परेशान है. शहर में यह दिक्कत गावों के बच्चों से ज्यादा होती है. यह सर्वे बनारस आर्थोडाटिंक स्टडी ग्रुप के संयोजन से प्रो. टीपी चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया.

प्रो. चतुर्वेदी का कहना है कि टेढ़े-मेढ़े या अनियमित दांत और जबड़े की समस्या का मुख्य कारण वातावरणीय और आनुवांशिक दोनों होते हैं. यह समस्या बच्चों में ज्यादा पाई जा रही है. उन्होंने कहा हमारी स्टडी में यह बातें भी सामने आई है कि इस समस्या की सबसे बड़ी वजह छोटे बच्चों की कम उम्र में चीजों को चबाकर न खाने की आदत है.

पहले के समय में जब हम कड़ी चीजों को अपने बच्चों को चबाने को देते थे, तब उनके दांत और जबड़े दोनों को खुलने और ग्रोथ का मौका मिलता था. अब न कोई गन्ना चूसता है और न हीं चना, बादाम या ऐसी कड़ी चीज खाना चाहता है. इनको चबाकर मुंह की एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता.

दांतों की बनावट भी बिगाड़ रहा जंक फूड.
दांतों की बनावट भी बिगाड़ रहा जंक फूड. (Photo Credit: ETV Bharat)

जंक फूड बेहद खतरनाक: यही दिक्कतें बच्चों के अंदर दांतों की तकलीफों को पैदा कर रही हैं. इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है फास्ट और सॉफ्ट फूड. उन्होंने बताया कि सर्वे में ये स्पष्ट हुआ है कि फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, चाऊमीन, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें लगातार खाते रहने के कारण दांतों को चबाने और एक्सरसाइज करने का मौका कम मिल रहा है. इसके कारण दांत तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जबड़े नहीं बढ़ पा रहे हैं.

दांत कमजोर और टेढ़े-मेढ़े होते जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चीजों में कार्बो बहुत ज्यादा पाया जाता है. कार्बो दांतों में चिपकता है. ज्यादा इन चीजों के इस्तेमाल से जब यह दांतों में चिपक जाता है, तो दांतों में सड़न की स्थिति पैदा होती है.

12 वर्ष तक जब दूध के दांत टूटते हैं और बच्चों के नए दांत आना शुरू होते हैं, तो उन पर भी इसका असर देखा जाता है. इसलिए बच्चों के अंदर बचपन से ही चीजों को चबाकर और कड़ी चीजों को खाने की आदत डेवलप करना बहुत जरूरी है. ताकि दांतों के साथ उनके जबड़े भी ग्रोथ करें और मजबूत हो सकें. दांतों में टेढ़ापन होने जैसी समस्याओं के साथ उनके कमजोर होने की दिक्कत न होने पाए.

प्रो. चतुर्वेदी का कहना है कि यह अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि पहले बच्चों के अंदर सिर्फ आनुवंशिक रूप से दिक्कत होने पर ही यह समस्या सामने आई थी या फिर कोई शारीरिक दिक्कत के कारण दांतों के कमजोर होने या टेढ़ा-मेढ़ा होने की बातें होती थी.

अब तो स्थिति यह है कि हमारे यहां आने वाला हर दूसरा बच्चा इस समस्या से परेशान है और हम एक महीने में लगभग 4000 के आसपास मरीजों के पर्चे कटवा रहे हैं. लेकिन सिर्फ 400 से 500 बच्चों का ही इलाज संभव हो पा रहा है. भीड़ बढ़ रही है और उसे नियंत्रित करने के साथ पैरेंट्स को बच्चों की आदतें बदलना जरूरी है.

दांतों की बनावट भी बिगाड़ रहा जंक फूड.
दांतों की बनावट भी बिगाड़ रहा जंक फूड. (Photo Credit: ETV Bharat)

टेढ़े-मेढ़े दांतों का कारण

  • टेढ़े-मेढ़े, अनियमित दांत और जबड़े का मुख्य कारण वातावरणीय या आनुवांशिकी होता है.
  • माता-पिता या फिर उनके पीछे दादा, दादी, नाना, नानी सहित अन्य लोगों में दांतों के कमजोर हैं, तो टेढ़ेपन होने की समस्या बच्चों को प्रभावित करती है.
  • यह दिक्कत वातावरणीय कारण मुख्य रूप से मुंह के स्वांस लेने, अंगूठा चूसने, कुपोषण, जीभ की बनावट और गलत ढंग से खाना निगलने से भी होती है.
  • कटे तालू और कटे होठ के कारण भी कई तरह की समस्याएं होती हैं. इससे खाने में कठिनाई, देखने में मुंह और चेहरा खराब लगता है.
  • जबड़े और चेहरे का विकास बच्चो में ठीक से नहीं हो पाता है.

इलाज है संभव: इसका इलाज बच्चो में किसी भी उम्र में किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए उपयुक्त उम्र 7 साल से 18 साल तक सबसे अच्छा होता है. इसके लिए दांत पर विशेष तौर पर अप्लायंस या ब्रेसेस लगाकर इलाज किया जाता है. इस प्रक्रिया में छह महीने से तीन साल तक समय लग सकता है.

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