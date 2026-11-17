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KGMU में सिर झुकाकर 'प्रणाम महोदय जी' बोलते रहे जूनियर छात्र, प्रशासन की नजर में सीनियर का सम्मान

छात्र सिर झुकाकर बोलते रहे- प्रणाम महोदय जी ( Photo Credit : Viral )

लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहने को रैगिंग मुक्त परिसर है पर, यहां पर जूनियर छात्रों का सामना इस बार अजीब परम्परा से हो रहा है. संस्थान में जूनियर छात्रों को सीनियर के सामने सिर झुकाकर चलना और उन्हें देखते ही प्रणाम महोदय जी बोलना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद संस्थान प्रशासन इसे रैगिंग मानने को तैयार नहीं नहीं है. प्रशासन का तर्क है कि जूनियर अपने सीनियर को सम्मान दे रहे हैं, इसे रैगिंग नहीं कहा जा सकता.

दरअसल, नए एमबीबीएस छात्रों की सुरक्षा के लिए केजीएमयू प्रशासन ने हॉस्टल से लेकर कलाम सेंटर और विभिन्न शैक्षणिक भवनों तक सुरक्षा गार्ड तैनात कर रखे हैं. परिसर में जूनियर छात्रों को रैगिंग से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं. यहां तक की एंटी रैगिंग कमेटी से लेकर प्रॉक्टोरियल बोर्ड तक गठित है. इसके बावजूद सीनियर को देखते ही जूनियर छात्रों को सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम महोदय जी बोलना पड़ रहा है.