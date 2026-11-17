KGMU में सिर झुकाकर 'प्रणाम महोदय जी' बोलते रहे जूनियर छात्र, प्रशासन की नजर में सीनियर का सम्मान
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद संस्थान प्रशासन इसे रैगिंग मानने को तैयार नहीं नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:30 PM IST
लखनऊ : किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कहने को रैगिंग मुक्त परिसर है पर, यहां पर जूनियर छात्रों का सामना इस बार अजीब परम्परा से हो रहा है. संस्थान में जूनियर छात्रों को सीनियर के सामने सिर झुकाकर चलना और उन्हें देखते ही प्रणाम महोदय जी बोलना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बावजूद संस्थान प्रशासन इसे रैगिंग मानने को तैयार नहीं नहीं है. प्रशासन का तर्क है कि जूनियर अपने सीनियर को सम्मान दे रहे हैं, इसे रैगिंग नहीं कहा जा सकता.
दरअसल, नए एमबीबीएस छात्रों की सुरक्षा के लिए केजीएमयू प्रशासन ने हॉस्टल से लेकर कलाम सेंटर और विभिन्न शैक्षणिक भवनों तक सुरक्षा गार्ड तैनात कर रखे हैं. परिसर में जूनियर छात्रों को रैगिंग से बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं. यहां तक की एंटी रैगिंग कमेटी से लेकर प्रॉक्टोरियल बोर्ड तक गठित है. इसके बावजूद सीनियर को देखते ही जूनियर छात्रों को सिर झुकाकर प्रणाम करना और प्रणाम महोदय जी बोलना पड़ रहा है.
रैगिंग नहीं, सम्मान है : वीडियो वायरल होने के बाद केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि जूनियर छात्र अपने सीनियर को देखकर प्रणाम कर रहे हैं. यह कोई रैगिंग नहीं है. पूरा केजीएमयू परिसर रैगिंग मुक्त है. शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों से सार्वजनिक स्थानों पर सीनियर को इस तरह सम्मान नहीं देने के लिए कहा जाएगा.
रैगिंग प्रतिबंधित है : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग रोकथाम अधिनियम, 2009 के तहत रैगिंग प्रतिबंधित है. इसमें शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, अपमानजनक व्यवहार, जबरन अनुशासन थोपना और ऐसा कोई भी कृत्य शामिल है, जिससे नए विद्यार्थियों में भय या दबाव पैदा हो.
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